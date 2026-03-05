Noboa sobre Prefectura Pichincha: "queremos acabar con los pipones"

Este 5 de marzo del 2026, en una entrevista en la que no participaron periodistas que siguen la política nacional, en la que se oía como fondo risas burlonas, Daniel Noboa fue consultado sobre lo que pasó en la Prefectura de Pichincha: "Lo que pasa con el correísmo es que llegan los GAD con militantes correístas. ¿Para qué sirven? Muchos ni siquiera van a trabajar".

Noboa habló sobre una inspección el Ministerio de Trabajo, hace dos días, en la Prefectura de Pichincha. Ese día, su titular, Paola Pabón, se dirigió a la Corte Constitucional para colocar una demanda de inconstitucionalidad a la reforma al Cootad, por la que recibirán menos ingresos si no se rigen a un nuevo cálculo. Según la cartera de Trabajo, no se encontró a los trabajadores, que habrían ido a la marcha acompañando a la prefecta.

"Salen a hacer relajo y hacen ver como que el pueblo se está levantando y es mentira, todos son o trabajadores del municipio o de la prefectura. Y cuando va al Ministerio de Trabajo ve que no hay una persona trabajando en la Prefectura, todos están en la marcha y se ponen bravísimos cuando los descubren".

"No puede ser que se use los GAD solo para llenar de militantes y luego se quejan que quieren acabar con la cultura, con la educación. Mentira, queremos acabar con los pipones, queremos que haya mejor educación, cultura y que haya obra, la gente merece obra". dijo Noboa. Aunque en movilizaciones de Gobierno también se ha cuestionado la participación de empleados públicos.

Consultada en BN Periodismo, la prefecta Paola Pabón manifestó que los trabajadores tienen derecho a participar de acciones en contra de reformas al Cootad porque temen perder sus empleos. En la reforma se habla de 70 % para inversión y 30 %, para gasto corriente. Según ellos eso disminuiría el presupuesto para pago de médicos, psicólogos, etc.

