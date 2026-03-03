Guía básica para descubrir los K-Dramas en el 2026

los K-dramas se han consolidado como puerta de entrada a la llamada Ola Coreana. Conozca qué ver en plataformas

Lo que inició como un nicho, hoy compite con Hollywood y redefine los hábitos de consumo audiovisual. Con temporadas cerradas de entre 12 y 16 episodios, historias centradas en emociones y una estructura pensada para el maratón, los K-dramas se han consolidado como puerta de entrada a la llamada Ola Coreana.

Estos son tres de los títulos que te recomendamos para iniciar en la fiebre de las ficciones asiáticas.

Goblin (Viki / Prime Video, según región)

Fantasía romántica sobre un ser inmortal que busca poner fin a su destino. Integra elementos sobrenaturales con relaciones contemporáneas.

Esta producción también es conocida El guardián: El dios solitario y grande. La serie fue escrita por Kim Eun-sook, quien también estuvo tras las populares series Jardín secreto (2010), The Heirs (2013) y Descendientes del sol (2016).

Cuando el teléfono suena (Netflix)

Historia que mezcla romance y suspenso a partir de una llamada que cambia el rumbo de los protagonistas. Mantiene la estructura de temporada cerrada y apuesta por el desarrollo emocional de los personajes. Fue escrita por Kim Ji Woon y dirigida por Park Sang Woo y Wi Deuk Gyoo, se estrenó en noviembre de 2024. Cuenta con 12 episodios y un elenco encabezado por Yoo Yeon Seok, Chae Soo Bin, Huh Nam Joon y Jang Kyoo Ri.

La reina de las lágrimas (Netflix)

Este drama romántico sobre una pareja que enfrenta una crisis matrimonial en medio de un entorno empresarial, explora temas como el orgullo, la reconciliación y las segundas oportunidades. Es protagonizada por las superestrellas Kim Soo-hyun y Kim Ji-won.

