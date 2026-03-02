John Reimberg sobre el toque de queda: “Quédense en sus casas. Estamos en una guerra"

La medida regirá en cuatro provincias y restringirá la libre circulación durante la madrugada.

El ministro del Interior, John Reimberg, alertó a la ciudadanía sobre las condiciones de la operación

El ministro del Interior, John Reimberg, alertó a la ciudadanía sobre las condiciones de la operación a pocos días de que entre en vigencia el toque de queda dispuesto por el Gobierno como parte de la nueva fase de la estrategia de seguridad. La medida regirá en cuatro provincias y restringirá la libre circulación durante la madrugada.

Reimberg enfatizó que el país atraviesa “una confrontación abierta con el narcotráfico y los grupos delictivos” y que la colaboración de la ciudadanía será determinante para sostener el control territorial. “Quédense en sus casas. Estamos en una guerra, estamos dando pasos decididos en el combate contra el narcotráfico y los grupos delictivos”, advirtió.

¿Cuándo rige el toque de queda?

Del 15 al 31 de marzo

Desde las 23:00 hasta las 05:00

¿Cuáles son las provincias?

Guayas

Los Ríos

Santo Domingo de los Tsáchilas

El Oro

La prohibición de circulación busca reducir la movilidad nocturna en zonas señaladas por las autoridades como de alta actividad criminal. Durante este periodo, la Policía y las Fuerzas Armadas realizarán controles en vías, barrios y puntos estratégicos para impedir movimientos de grupos ilícitos y facilitar operativos programados.

Reimberg insistió en que no se trata de una recomendación, sino de una necesidad operativa Cortesía

“Es fundamental que permanezcan en sus casas”, dijo Reimberg

Reimberg insistió en que no se trata de una recomendación, sino de una necesidad operativa. Según explicó, el toque de queda permitirá ejecutar acciones más precisas contra organizaciones que operan principalmente en horarios nocturnos.

El ministro aseguró que el objetivo es evitar que los grupos delictivos aprovechen la madrugada para movilizar armas, drogas, explosivos o realizar ataques, y al mismo tiempo proteger a la población en un momento en el que los niveles de violencia continúan presionando a las provincias de la Costa y el centro del país.

Reimberg recordó que el impacto de la restricción nocturna dependerá tanto de la operatividad de las fuerzas de seguridad como del respeto de la ciudadanía a las normas establecidas. Reiteró que, durante el toque de queda, solo podrán movilizarse personas con justificación laboral, médica o de emergencia. “Estamos en un momento crítico”, señaló. “Necesitamos que la gente se proteja y que nos permita actuar”.

