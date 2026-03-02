Toque de queda en Ecuador: las provincias con restricciones desde el 15 de marzo

Este 2 de marzo de 2026 el presidente Daniel Noboa anunció la segunda fase de su estrategia de seguridad en Ecuador

El presidente Daniel Noboa intensifica la lucha contra el crimen organizado con el anuncio de un nuevo toque de queda en cuatro provincias estratégicas de Ecuador: Guayas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro. Esta medida, que iniciará el 15 de marzo de 2026, marca el comienzo de una "segunda fase" en la estrategia de seguridad nacional, enfocada en recuperar el control territorial frente a redes delictivas y la minería ilegal.

Segunda fase del plan de seguridad de Noboa

El presidente Daniel Noboa anunció este lunes 2 de marzo de 2026 la implementación de un nuevo toque de queda que afectará a cuatro provincias de Ecuador. Durante una ceremonia policial, el mandatario adelantó que esta restricción de movilidad responde a la segunda etapa de su plan de seguridad para combatir el crimen organizado.

Provincias con restricción de movilidad

Según lo detallado por el Ejecutivo, la medida estará vigente desde el 15 hasta el 30 de marzo de 2026, aunque aún no existe decreto ejecutivo que especifique las horas en que estará vigente la restricción de movilidad. Las provincias con toque de queda son:

Guayas

Los Ríos

Santo Domingo de los Tsáchilas

El Oro

Esta disposición se suma a la reciente renovación del estado de excepción, buscando facilitar operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en zonas de alta peligrosidad. “La siguiente fase de combate y de esta guerra contra el crimen organizado empieza ahora”, enfatizó el jefe de Estado, señalando que el objetivo principal es intervenir territorios dominados por mafias y frenar actividades ilícitas como la minería ilegal.

Renovación del estado de excepción

Previamente, el 28 de febrero de 2026, el presidente Noboa suscribió el Decreto Ejecutivo 311, el cual extendió por 30 días la emergencia en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos.

La declaratoria también incluye cantones específicos como La Maná (en Cotopaxi), así como Las Naves y Echandía (en Bolívar). El Gobierno justifica estas acciones ante la grave conmoción interna y la necesidad de sostener el control territorial en puntos críticos del país.

