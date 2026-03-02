Movimiento RETO renovará su directiva previo a las elecciones seccionales de 2027

La asamblea nacional del movimiento RETO será en Guayaquil y tiene previsto renovar a todos su dirigentes

El movimiento RETO (Lista 33) se prepara para una reestructuración interna clave de cara a las elecciones de 2027. Con una asamblea nacional convocada en Guayaquil, la organización definirá el futuro de su directiva, actualmente liderada por Raúl Chávez y Tatiana Coronel, en un momento de alta tensión política tras las medidas judiciales contra el alcalde Aquiles Álvarez.

RETO renovará su directiva nacional

El movimiento Renovación Total (RETO) renovará su directiva nacional como paso previo a las elecciones seccionales de febrero de 2027. La organización política convocó a una asamblea nacional para el próximo 14 de marzo de 2026, a las 11:00, en su sede principal ubicada en la avenida Quisquís y Los Ríos, en Guayaquil.

Los puntos clave de la asamblea nacional

Según la convocatoria oficial, la militancia de la Lista 33 abordará cuatro ejes fundamentales. El punto más relevante es la elección de los cargos del Secretariado Nacional, que incluye la presidencia —actualmente ocupada por el asambleísta Raúl Chávez— y la vicepresidencia, a cargo de Tatiana Coronel, vicealcaldesa de Guayaquil.

Tatiana Coronel es la alcaldesa encargada ante la ausencia de Aquiles Álvarez por su prisión preventiva en el caso Goleada. Cortesía

Además, la agenda incluye:

Reformas al Régimen Orgánico: Adecuación de sus estatutos según el Código de la Democracia y reglamentos del CNE. Renovación de Directivas Provinciales: Se elegirán autoridades en 18 provincias, incluyendo Pichincha, Manabí, Azuay y Los Ríos. Control Ético: Elección de los miembros del Consejo de Disciplina y Ética.

El futuro de la dirigencia frente a 2027

EXPRESO intentó contactar a Raúl Chávez para conocer si buscará la reelección junto a Coronel o si el movimiento apostará por nuevos cuadros. Ambos dirigen la organización desde abril de 2024, tras el cambio de rumbo que tomó el partido después de la participación de Xavier Hervas en 2023.

En la actualidad, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se posiciona como una de las figuras más visibles del movimiento. Recientemente, los integrantes de RETO manifestaron su rechazo a la prisión preventiva dictada contra el burgomaestre por el denominado caso Goleada, calificando la medida como un ataque político.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!