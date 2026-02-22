Alcaldía de Durán: PSC mantiene acercamientos con Jan Topic, rumbo a 2027

El Partido Social Cristiano evalúa escenarios para las seccionales. La definición se tomará tras la convención nacional

El excandidato a la Presidencia, Jan Topic, ha expresado sus intenciones de correr por la Alcaldía de Durán; él estaría en conversaciones con el PSC y SUMA.

El empresario y excandidato a la Presidencia de Ecuador Jan Topic Feraud, sigue sumando respaldos para competir por la Alcaldía de Durán, cantón de la provincia del Guayas. El Partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA) ya ha manifestado que él es una de las opciones para ese cargo, pero las conversaciones con otras tiendas políticas se mantienen.

El PSC abre diálogos con Topic

No obstante, esta no es la única tienda política que mantiene diálogos con Topic. También lo hace el Partido Social Cristiano (PSC), según afirmó a Diario EXPRESO Alfredo Serrano, presidente nacional de esa organización política.

Serrano indicó que la directiva del PSC en Guayaquil mantiene diálogos con Topic. No obstante, todavía se desconoce si participará como candidato principal del partido, en una eventual alianza o sin el respaldo formal de esa organización política.

Convenciones definirán la candidatura

En todo caso, su participación se definirá después de la convención nacional del partido que se realizará en marzo de 2026, en Guayaquil. Aunque, la organización esperará a que Jan Topic concrete su participación en los próximos comicios de 2027.

Aunque, SUMA prevé confirmar en junio de 2026 si Jan Topic Feraud participará con esa organización. Ese mismo mes, la tienda política realizará su convención nacional, espacio en el que definirá las candidaturas y figuras con las que competirá en las elecciones seccionales de 2027.

Antecedentes electorales de Topic

En 2023, Jan Topic Feraud participó en las elecciones presidenciales con el respaldo del PSC, Centro Democrático y Sociedad Patriótica y en esos comicios quedó en cuarto lugar. Para 2025, en cambio, el empresario inscribió su candidatura con SUMA, pero fue descalificado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), lo que obligó a la organización a reemplazarlo por Enríquez Gómez.

Durán: inseguridad y crisis municipal

Durán es considerado uno de los cantones más inseguros del país. Aun así, el exaspirante presidencial ha manifestado su interés en asumir ese desafío, pese a los conflictos que el Municipio ha enfrentado en los últimos meses.

En 2025, el cantón registró 538 muertes violentas, frente a las 478 contabilizadas en 2024. Esta cifra se produjo pese a la militarización de la ciudad y en medio de una administración marcada por la virtualidad, ya que, tras el ataque de mayo de 2023, el burgomaestre Luis Chonillo ha ejercido sus funciones de manera remota.

