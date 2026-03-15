Gaitán Villavicencio | Operaciones sucias y ruptura del orden

Sostiene el ensayista indio Pankaj Mishra que “en 2026 es difícil evitar la sospecha de que la civilización universal de Estados Unidos no era ni civilización ni universal. Era un espejismo muy seductor y su desaparición constituye un momento de enorme gravedad, posiblemente más esclarecedor y trascendental que la desaparición del espejismo comunista en 1991(…)”. Destacando que el inicio del siglo XXI había conllevado una serie de transformaciones que afectaron a EE. UU., como el terrorismo islamita 2001, la gran recesión de 2008 y 2014, la pandemia de COVID y la proliferación de una serie de guerras en países como Ucrania, Gaza, Irak, Siria, Afganistán, Sudán, Yemen.

Desde el inicio de su segunda presidencia, en enero de 2025, Trump comenzó con la imposición ilegal de aranceles, provocando grandes cambios en el comercio internacional sin autorización del Congreso. Siguió el plan de gobierno que le había preparado The Heritage Foundation, ‘think tank’ de ultraderecha y supremacista blanco; y la Estrategia de Seguridad Nacional impulsada por el Pentágono, justificando el expansionismo basado en el uso de la fuerza. Las operaciones sucias impulsan la ruptura del orden internacional, que las potencias triunfadoras de la II Guerra Mundial habían montado desde 1945. Entre el presidente Trump y el presidente Noboa se ha producido un ‘faire-play’, que no solo comprende referentes de naturaleza político-ideológica, como signos identitarios y de una débil legitimidad; sino también les permite identificarse en gestiones instrumentales referidas a un marcaje cotidiano de ultraderecha global como la doctrina Donroe para mantener el patio trasero-hemisferio Occidental como coto de caza estadounidense, sin presencia rusa o china; apoyo militante a la guerra provocada de EE.UU.-Israel contra Irán, más allá del repudio democrático de esta república teocrática; y la organización de la cumbre política Escudo de las Américas, con 11 presidentes azules/derechistas de la región, alianza hemisférica para destruir a los cárteles transnacionales; militarización del combate al narcotráfico, a organizaciones definidas como terroristas, por medio de operaciones conjuntas que incluyan el uso de “operaciones cinéticas letales” en territorio ecuatoriano.