Jan Topic está en la mira de SUMA para la Alcaldía de Durán en 2027

El dirigente de SUMA, Guillermo Celi, confirmó a EXPRESO que ya existen conversaciones sobre la posible candidatura de Topic

El empresario y excandidato presidencial Jan Topic es una de las opciones del partido SUMA para las seccionales de 2027. En declaraciones a EXPRESO, el vicepresidente de la organización, Guillermo Celi, indicó que ya existen conversaciones para la eventual candidatura de Topic a la Alcaldía de Durán.

"Esa es una gran opción. Lo hemos conversado; será un gusto que Jan Topic sea el candidato de SUMA a la Alcaldía de Durán y que realmente la transforme, que es lo que se necesita: convertir una ciudad violenta en una ciudad segura y demostrarle al país que nosotros sí estamos dedicados a resolver los problemas de la gente (…)", señaló Celi.

El Tribunal Contencioso Electoral se reunió la noche de este domingo 10 de noviembre para decidir sobre la viabilidad de la candidatura presidencial de Jan Topic. Finalmente, el TCE rechazó la postulación del empresario.



Más información: https://t.co/HroZhq64Ul pic.twitter.com/rJHvCw0lnM — Diario Expreso (@Expresoec) November 11, 2024

¿Cuándo se confirmará la posible candidatura de Jan Topic?

La candidatura de Jan Topic a la Alcaldía de Durán podría confirmarse en junio de 2026, cuando el partido SUMA tiene previsto realizar su convención nacional y definir sus cartas electorales para las elecciones seccionales de 2027.

Jan Topic denuncia intentos de secuestro y señala complicidad de la Policía Leer más

Sin embargo, Celi precisó que, antes de la convención nacional, el partido mantiene un recorrido permanente a escala nacional. "Cada uno, desde nuestras responsabilidades, está trabajando en las distintas provincias, recorriéndolas y brindando la capacitación necesaria a los nuevos cuadros", dijo.

La relación entre Jan Topic y el partido SUMA se remonta a 2025

El vínculo entre Topic y SUMA no es reciente. En 2025, la organización inscribió a Topic como su candidato presidencial, junto a Mishelle Calvache, exconsejera del CPCCS, como candidata a la Vicepresidencia.

Sin embargo, una denuncia electoral presentada por Sociedad Patriótica derivó en que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) descalificara a Jan Topic como candidato presidencial, lo que obligó a SUMA a buscar un reemplazo, que finalmente fue Enríquez Gómez.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sancionó al excandidato presidencial Jan Topic, a su padre, Tomislav Topic, y a sus empresas, entre ellas Telconet, por más de una década.



Conoce las razones 👉 https://t.co/aYlVKyA3oh pic.twitter.com/vCVkEK8F4t — Diario Expreso (@Expresoec) January 7, 2025

Jan Topic ya estuvo en la papeleta de las presidenciales de 2023

En 2023, la coalición conformada por Centro Democrático, Sociedad Patriótica y el Partido Social Cristiano impulsó la candidatura presidencial de Jan Topic. En esa elección, Daniel Noboa ganó la Presidencia en segunda vuelta, tras enfrentarse a la candidata correísta Luisa González.

De acuerdo con los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en 2023 Topic se ubicó en cuarto lugar, con el 14,41 % de los votos. Quedó por debajo de Christian Zurita, de Construye, quien reemplazó a Fernando Villavicencio tras su asesinato.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!