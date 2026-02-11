Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

JAN TOPIC POSIBLE CANDIDATO SUMA
Jan Topic fue candidato presidencial en las elecciones anticipadas de 2023.ARCHIVO

Jan Topic está en la mira de SUMA para la Alcaldía de Durán en 2027

El dirigente de SUMA, Guillermo Celi, confirmó a EXPRESO que ya existen conversaciones sobre la posible candidatura de Topic

El empresario y excandidato presidencial Jan Topic es una de las opciones del partido SUMA para las seccionales de 2027. En declaraciones a EXPRESO, el vicepresidente de la organización, Guillermo Celi, indicó que ya existen conversaciones para la eventual candidatura de Topic a la Alcaldía de Durán.

RELACIONADAS

"Esa es una gran opción. Lo hemos conversado; será un gusto que Jan Topic sea el candidato de SUMA a la Alcaldía de Durán y que realmente la transforme, que es lo que se necesita: convertir una ciudad violenta en una ciudad segura y demostrarle al país que nosotros sí estamos dedicados a resolver los problemas de la gente (…)", señaló Celi.

¿Cuándo se confirmará la posible candidatura de Jan Topic?

La candidatura de Jan Topic a la Alcaldía de Durán podría confirmarse en junio de 2026, cuando el partido SUMA tiene previsto realizar su convención nacional y definir sus cartas electorales para las elecciones seccionales de 2027.

Jan Topic

Jan Topic denuncia intentos de secuestro y señala complicidad de la Policía

Leer más

Sin embargo, Celi precisó que, antes de la convención nacional, el partido mantiene un recorrido permanente a escala nacional. "Cada uno, desde nuestras responsabilidades, está trabajando en las distintas provincias, recorriéndolas y brindando la capacitación necesaria a los nuevos cuadros", dijo.

RELACIONADAS

La relación entre Jan Topic y el partido SUMA se remonta a 2025

El vínculo entre Topic y SUMA no es reciente. En 2025, la organización inscribió a Topic como su candidato presidencial, junto a Mishelle Calvache, exconsejera del CPCCS, como candidata a la Vicepresidencia.

Sin embargo, una denuncia electoral presentada por Sociedad Patriótica derivó en que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) descalificara a Jan Topic como candidato presidencial, lo que obligó a SUMA a buscar un reemplazo, que finalmente fue Enríquez Gómez.

Jan Topic ya estuvo en la papeleta de las presidenciales de 2023

En 2023, la coalición conformada por Centro Democrático, Sociedad Patriótica y el Partido Social Cristiano impulsó la candidatura presidencial de Jan Topic. En esa elección, Daniel Noboa ganó la Presidencia en segunda vuelta, tras enfrentarse a la candidata correísta Luisa González.

RELACIONADAS

De acuerdo con los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en 2023 Topic se ubicó en cuarto lugar, con el 14,41 % de los votos. Quedó por debajo de Christian Zurita, de Construye, quien reemplazó a Fernando Villavicencio tras su asesinato.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Rehabilitación de la vía Cuenca- Molleturo- El Empalme durará 18 meses

  2. Policía de Ecuador en el Mundial de fuerzas especiales en Dubái

  3. Jan Topic está en la mira de SUMA para la Alcaldía de Durán en 2027

  4. SRI denuncia uso fraudulento de su imagen: Cómo evitar estafas tributarias

  5. Judicatura: Alexandra Villacís espera que la Corte Nacional "decida lo correcto"

LO MÁS VISTO

  1. Ramiro García: “Fiscalía habla de lavado sin siquiera probar comercialización ilegal”

  2. EN VIVO | Caso Goleada: audiencia define la situación de Aquiles Álvarez en la tarde

  3. La UAFE prohíbe pagos en efectivo superiores a 10.000 dólares: ¿Cómo afecta?

  4. Piden que Andrés Fantoni explique su patrimonio “sospechoso”

  5. Estudia gratis en Guayaquil: becas para 29 carreras de tercer nivel disponibles

Te recomendamos