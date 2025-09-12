Jan Topic denuncia intentos de secuestro y señala complicidad de la Policía

El empresario y excandidato presidencial Jan Topic denunció una serie de intentos de secuestro en contra de colegas de trabajo y familiares, incluidos niños. Según relató, los hechos se produjeron en distintos cantones y en un lapso de apenas cuatro horas, lo que —a su criterio— evidencia una operación planificada y coordinada.

La denuncia fue realizada a través de un video publicado en sus redes sociales, donde expuso detalles de lo ocurrido y responsabilizó a las autoridades de no frenar la ola de inseguridad en Ecuador.

Ataques en varias ciudades



“Logramos repeler cada uno de los ataques. Y en eso me les saco el sombrero al excelente equipo de seguridad que tenemos”, afirmó. Sin embargo, Topic destacó que más allá del desenlace, la escala y consistencia de los intentos llaman la atención, así como los vehículos utilizados por los agresores. En particular, señaló que al menos uno de los automotores pertenece a un miembro en servicio activo de la Policía Nacional.

Hipótesis de complicidad estatal o criminal



Ese detalle lo llevó a plantear dos posibles conclusiones. La primera: que se trate de una estrategia orquestada desde el Gobierno Nacional para intimidar a adversarios políticos. “Si es eso, me tiene un poco sin cuidado. Realmente sería el menor de los males. Preferiría que los fondos que recibe el Gobierno, los que sí pagamos impuestos, sean mejor invertidos en esta ola de inseguridad que vivimos”, manifestó.

La segunda hipótesis apunta a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que, en contubernio con policías corruptos, habrían ejecutado los ataques. “Sea cual sea la razón, la motivación detrás de estos ataques, sean quienes sean los actores, quiero dejarles algo en claro”, advirtió.

“Disparar a matar”

En un tono desafiante, Topic aseguró que a partir de ahora los protocolos de seguridad de su entorno han cambiado. Tradicionalmente, explicó, la prioridad en un intento de secuestro es buscar resguardo inmediato. Pero tras lo ocurrido, su instrucción es distinta: “Cualquier intento de secuestro, de extorsión u otra cosa contra colaboradores míos, contra colegas míos, contra familiares míos, la primera orden va a ser disparar a matar”.

“Ustedes tal vez no me conocen y no conocen al equipo. Lo que pasó ahora no vuelve a ocurrir”, sentenció el empresario, quien quiso competir por la Presidencia de la República con un discurso centrado en la seguridad.

Sin pronunciamiento oficial



La Policía Nacional no se ha pronunciado hasta el momento sobre la denuncia, mientras el país sigue enfrentando una ola de violencia atribuida a organizaciones criminales y a la creciente desconfianza ciudadana en las instituciones estatales.

