Pinto sobre crisis en salud: "Ya sabemos qué hacer, pero el presupuesto es limitado"

La vicepresidenta María José Pinto sostiene que "en todo lado" del Ministerio de Salud Pública hay corrupción

La vicepresidenta y ministra encargada de Salud, María José Pinto, ya tiene un diagnóstico sobre la situación de su ministerio: “en todo lado hay corrupción”. Sin embargo, afirmó que, pese a identificar las necesidades del sector, el dinero es su principal obstáculo para trabajar en soluciones de fondo.

Tras ser designada como ministra encargada de Salud en noviembre de 2025, la vicepresidenta Pinto señaló que su gestión iniciaría con una auditoría a la cartera de Estado, a fin de conocer el estado en el que recibía el Ministerio y las acciones que debían emprenderse.

Más de un mes después, en entrevista con Radio Democracia, Pinto aseguró que ya cuenta con una radiografía del Ministerio de Salud, aunque reconoce que enfrentan limitaciones. “Ya tenemos todo el inventario de la infraestructura, qué hay y qué es lo que se tiene que hacer. Pero, obviamente, el presupuesto es limitado, así que tenemos que empezar a priorizar”, afirmó.

El exministro de Salud, Jimmy Martin, sigue en el Gobierno de Daniel Noboa. Tras dejar el ministerio el 18 de noviembre, ingresó el 27 de noviembre como asesor 1 de la Vicepresidencia de María José Pinto, según la Contraloría. 👉 https://t.co/NsiuE02CPo pic.twitter.com/07P4cgu98i — Diario Expreso (@Expresoec) December 13, 2025

La crisis de salud en Ecuador es por sectores, no total

Pese a ello, la vicepresidenta María José Pinto sostiene que no todo es tan malo como parece. "Justamente ayer me preguntaban: '¿Pero todo el sector está en crisis?'. No, no todo el sector está en crisis, pero sí tenemos crisis aisladas".

De acuerdo con Pinto, además del desabastecimiento de medicinas en los centros de salud públicos, el sector enfrenta otros problemas, como la sobrepoblación de médicos y la precaria infraestructura de los establecimientos de salud.

Los problemas incluso son por factores externos, sostiene Pinto: "tenemos problemáticas distintas según la región: en la Costa, temas de seguridad; en la Amazonía, la dispersión geográfica; en la Sierra centro, por ejemplo, problemas en los que no necesariamente se queda en la medicina occidental y se termina acudiendo a un chamán antes que a un centro de salud".

El Ministerio de Salud Pública lleva más de un mes sin titular y enfrenta críticas por la crisis de salud, desabastecimiento de insumos y problemas en los hospitales.



Detalles 👉 https://t.co/cvNyTRJjtH pic.twitter.com/bVeN37jwOp — Diario Expreso (@Expresoec) December 23, 2025

El desabastecimiento de medicinas no ve una salida

Respecto a la compra de medicamentos, la vicepresidenta María José Pinto señaló que han detectado que, debido a la desconcentración de la cartera de Estado, muchas direcciones zonales “tomaban la decisión de comprar medicamentos porque les convenía, y no necesariamente porque la población los quería o los necesitaba”.

Sin embargo, pese a que se supere ese problema, Pinto señaló otro: el Servicio de Comprar Públicas (Sercop). "Está bien atado de manos. Tenemos que ver cómo hacer transparentes las compras, pero a la vez agilizar de alguna forma la compra pública, sin meterse en nada irregular, sino que sea súper transparente pero ágil".

Asimismo, la vicepresidenta María José Pinto señaló que el problema no se limita a la compra de medicamentos, sino a la falta de una verdadera cadena de valor. “Tenemos que dejar de hablar solo de compra pública y empezar a hablar de un sistema de abastecimiento, porque eso es otra cosa”.

