Toque de queda: caen miembros de Los Águilas y un cabecilla de Los Tiguerones 

Los dos capturados estarían presuntamente relacionados con el tráfico de drogas y con atentado contra vehículo de un policia

El operativo se llevó a cabo en el cantón Milagro, donde los uniformados decomisaron un arma de fuego, municiones, un cargador y dosis de droga.

Dos presuntos integrantes de Los Águilas, una facción de Los Choneros (la banda criminal más antigua que opera en Ecuador) figuran entre los detenidos durante la primera jornada del toque de queda nocturno decretado por el Gobierno, que dejó un total de 253 personas capturadas.

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La información fue confirmada por el Ministerio del Interior, que señaló además que los dos aprehendidos, acusados de tenencia ilegal de armas, estarían presuntamente relacionados con el tráfico de drogas y con un supuesto atentado contra el vehículo de un agente policial.

El operativo se llevó a cabo en el cantón Milagro, donde los uniformados decomisaron un arma de fuego, quince municiones, un cargador, 169 dosis de droga, un bloque de marihuana y dos teléfonos móviles, según precisó la cartera de Estado.

🔴 Advertimos a los miembros de la fuerza pública que en NINGÚN CASO pueden usar sus armas de dotación por el incumplimiento del toque de queda y por fuera de la ley de uso legítimo de la fuerza. (1/2)@PoliciaEcuador @FFAAECUADOR



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Las aprehensiones ocurrieron en el contexto del toque de queda que entró en vigor la noche del domingo en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, y que se extenderá hasta finales de marzo como parte de la “guerra” declarada por el presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado.

Entre los 253 detenidos por incumplir la medida durante la primera noche, también fue capturado un cabecilla de Los Tiguerones, uno de los grupos criminales que el Ejecutivo ha catalogado como “terroristas”.

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La Policía y las Fuerzas Armadas realizan operativos durante la segunda jornada del toque de queda. Cortesía: Policía Nacional.

Horarios y despliegue militar

El toque de queda está vigente desde las 23:00 hasta las 05:00

El toque de queda está vigente desde el 15 y el 30 de marzo

Las únicas personas que pueden circular son miembros de las fuerzas de seguridad y personal de salud

Durante la primera jornada de la restricción, el Gobierno desplegó a más de 75.000 policías y militares en las zonas afectadas.

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Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un estado de “conflicto armado interno”, declarado por Noboa para reforzar la lucha contra las organizaciones criminales, a las que denominó “terroristas” y que operan principalmente en actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión a amplios sectores de la población mediante el cobro de cupos bajo amenazas de muerte.

A pesar de más de dos años de operativos y sucesivos estados de excepción (marcados también por denuncias de violaciones a los derechos humanos, como desapariciones forzadas) el país cerró 2025 con una cifra récord de homicidios, cercana a los 9.300, según datos del Ministerio del Interior.

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