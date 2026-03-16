Reimberg cuestiona gestión del alcalde de Machala ante criminalidad en Puerto Bolívar

El ministro del Interior, John Reimberg, cuestionó la gestión del alcalde de Machala, Darío Macas, frente a la criminalidad en Puerto Bolívar.

El ministro del Interior, John Reimberg, se refirió a la situación de Puerto Bolívar (Machala) durante una rueda de prensa este 16 de marzo. Sus declaraciones ocurrieron tras el primer día del toque de queda decretado por el presidente Daniel Noboa en cuatro provincias del país. El funcionario habló sobre la seguridad en la zona portuaria y las acciones contra estructuras criminales. También cuestionó el papel de las autoridades locales.

Reimberg aseguró que el problema de seguridad en el puerto no se limita únicamente a grupos delictivos. Según explicó, existen responsabilidades de gestión que también influyen en el control del territorio. “No le diría que está en poder solamente de dos grupos delictivos”, afirmó durante la comparecencia. En su intervención añadió críticas directas al manejo municipal.

El ministro señaló que el alcalde de Machala, Darío Macas, no estaría tomando las medidas necesarias en la zona. Mencionó acciones como el cierre de vías o el control del malecón del puerto. “También está en poder de un alcalde que no está haciendo lo necesario por Machala”, sostuvo. Agregó que esa situación afecta los esfuerzos de seguridad.

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En la misma declaración, Reimberg insistió en que algunas decisiones locales deberían reforzar las acciones del bloque de seguridad. Mencionó específicamente el manejo de accesos y espacios públicos en el sector portuario. Según dijo, esas medidas ayudarían a limitar la movilidad de estructuras criminales. “Mantener cerrado el principal malecón de Puerto Bolívar es algo que obviamente afecta y eso tiene que cambiar”, expresó.

El ministro señaló que las autoridades nacionales ya realizan operaciones en la zona. Explicó que la provincia ha sido visitada en varias ocasiones por equipos del Gobierno. De acuerdo con sus palabras, se han ejecutado acciones contra las organizaciones delictivas. “Machala sabe que lo estamos haciendo, la provincia sabe que lo estamos haciendo”, afirmó.

También insistió en que el combate al crimen requiere coordinación entre distintos niveles de gobierno. Según indicó, el bloque de seguridad continuará con su trabajo operativo. Sin embargo, reiteró que las autoridades locales deben acompañar esos esfuerzos. “Esto hay que acompañarlo por parte del gobierno local que tiene que hacer su parte”, dijo.

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Las declaraciones del ministro ocurrieron tras el inicio del toque de queda dispuesto por el Gobierno. La medida rige en las provincias de Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro. El Ejecutivo la implementó como parte de su estrategia contra el crimen organizado. Reimberg evaluó el desarrollo de la primera jornada.

Durante la rueda de prensa, el funcionario remarcó que la decisión política del Gobierno es mantener la ofensiva contra las estructuras criminales. Señaló que las operaciones no se limitarán a las provincias donde rige la restricción nocturna. “Tenemos que recorrer no solamente las cuatro provincias, sino el país completo”, explicó. Añadió que el objetivo es impedir que los grupos delictivos encuentren refugio.

Reimberg también mencionó el despliegue de fuerzas de seguridad en el país. Indicó que 45.000 miembros de las Fuerzas Armadas y 56.000 policías participan en las operaciones. Según dijo, existe un compromiso institucional para enfrentar a estos grupos. “La decisión política es clara, acabar con ellos”, concluyó.

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