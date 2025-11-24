Nuevo ataque armado en Machala deja un fallecido frente al Hospital Teófilo Dávila

Un hombre fue asesinado en un ataque armado frente al Hospital Teófilo Dávila, en Machala

Agentes policiales custodian el área donde ocurrió el ataque armado frente al Hospital Teófilo Dávila, en Machala.

La noche de este lunes 24 de noviembre, un ataque armado generó pánico en los exteriores del Hospital Teófilo Dávila, en Machala. El hecho ocurrió cerca de las 19:30, cuando un hombre identificado como Joseph Noboa fue sorprendido por un atacante mientras permanecía en la zona.

Según testigos, el agresor se acercó y efectuó varios disparos dirigidos a la cabeza y al pecho de la víctima. Tras el ataque, huyó rápidamente en una motocicleta, en la que lo esperaba un cómplice.

Pocos segundos después, personal del hospital trasladó a Noboa hacia el área de emergencias. A pesar de los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento minutos más tarde. El hecho alarmó a pacientes, familiares y transeúntes que se encontraban en el sector.

El Hospital Teófilo Dávila fue escenario de un ataque armado que dejó un hombre fallecido en Machala. Fabricio Cruz

Investigación policial

La Policía Nacional acordonó la escena y recopiló los primeros indicios para avanzar con las investigaciones.

Agentes de la Dirección de Muertes Violentas (Dinased) revisaron cámaras de seguridad del hospital y del sector para identificar la ruta de escape de los sospechosos.

Relación con ataque armado en Puerto Bolívar

La Policía investiga si este nuevo hecho violento tiene relación con el ataque registrado la noche del domingo 23 de noviembre en Puerto Bolívar, donde hubo un fallecido y resultó herido Edwar Noboa, hermano del hombre asesinado frente al hospital.

Los habitantes de Machala expresaron preocupación por la cercanía del hecho a un hospital público donde circulan a diario cientos de personas.

Reacción institucional

El Hospital Teófilo Dávila informó que no hubo más heridos durante el ataque y que el servicio de emergencias continuó funcionando con normalidad.

Asimismo, se reforzó la presencia policial en la zona para evitar nuevos incidentes.

