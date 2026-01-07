Cartas de lectores: ¡No se dejen doblegar EXPRESO y EXTRA!

Ante la infamia que busca destruirlos, porque es fuerte el poder de los infiltrados en el Gobierno, que inventan lo que sea y sin comprobar nada, aún insisten para hacerlo caer llevando consigo a otras personas naturales y jurídicas, como es su caso.

Estas acciones se han suscitado a lo largo del tiempo, causando daño, manchando el honor y dignidad de las personas, para luego adueñarse de bienes conseguidos por el esfuerzo de muchos años. Se valen de todo para anular la libertad de expresión y amordazan para conseguir perversos fines, que son un vil engaño al pueblo. Estas trafasías atentan contra personas trabajadoras que con esfuerzo luchan, sin contar los días del calendario; como los periodistas que exponen su vida para recabar noticias e investigar su verdadera realidad a cabalidad. Son héroes de la cotidianidad, viven día y noche sin descansar.

La libertad de expresión no puede ser manipulada ni callada, es el corazón de los derechos humanos. Los que proceden así demuestran lo que son: simples entes sin escrúpulos.

No dejen que dobleguen a Granasa y silencien a los diarios EXPRESO y EXTRA, como lo hicieran con El Universo y otros medios de difusión, pues la prensa hablada y escrita es pilar de la democracia; caso contrario estaríamos apoyando a quienes la ignoran y denigran, causando el atraso de los pueblos y siendo cómplices de la violencia en todas sus manifestaciones. ¿Qué le espera a los pueblos si los silencian? ¡Sin un medio de comunicación que los guíe y mantenga informados se estancarían porque es la vida misma la que está hablando de diferentes maneras y todos debemos compartirla por ser parte de la sociedad. No dejemos que la comunicación se termine; el ser humano es gregario y necesita ideas e iniciativas de los demás. Todos queremos leer diarios, son parte de nuestra rutina, que nos alimenta o desencanta, según lo positivo o negativo que encontremos en ellos; son parte del diario vivir.

A Galito Martínez Leisker, a sus allegados y al digno personal les digo que sigan luchando y no dejen que dobleguen la voz de la libertad y la verdad; una de las pocas voces críticas, que a través de los años ha mantenido su hegemonía sin quebrantarse y goza de respeto dentro y fuera de Ecuador. Deben brillar como estrellas para alumbrar el camino y destino de este país lleno de desatinos, al que tienen sumido en confusión y clamando a Dios por buena dirección y recuperación.

Myrna Jurado de Cobo