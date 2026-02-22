Caso Metástasis: embargan dos casas de Daniel Salcedo por orden judicial

El juez Manuel Cabrera dispuso el embargo de los derechos y acciones sobre dos bienes en la parroquia satélite La Aurora

El patrimonio de Daniel Salcedo recibió un golpe a su patrimonio luego de que el juez nacional Manuel Cabrera dispusiera el embargo de los derechos y acciones que le corresponden sobre dos casas en la parroquia satélite La Aurora, en Daule, provincia del Guayas. Esto dentro del denominado caso Metástasis, donde es procesado por delincuencia organizada.

El juez ordenó el embargo de la cuota correspondiente al sentenciado, es decir, de sus derechos y acciones sobre esos inmuebles, conforme a lo previsto en el artículo 380 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP). La orden fue emitida el 13 de enero de 2026, tras un pedido de la Procuraduría General del Estado, y fue comunicada a la Policía Nacional para su ejecución.

¿Qué casas fueron las embargadas?

Esta medida recae sobre el solar 3 de la manzana 62, del sector 5, en la urbanización Vicolinci, y sobre el solar y edificación 49 de la manzana 04, en la urbanización Brillante, del conjunto residencial La Joya.

Hay que aclarar que este embargo no significa la pérdida automática de los inmuebles. Lo que sucede es que la parte que le corresponde a Salcedo en esas viviendas queda oficialmente retenida por orden judicial. Por lo que no podrá disponer libremente de esos bienes mientras sigan vigentes las sentencias en su contra y se ejecuten las obligaciones derivadas de ellas.

¿Dónde está actualmente Daniel Salcedo?

Daniel Salcedo actualmente está preso en Ecuador cumpliendo una sentencia de 40 meses de prisión tras acogerse a procedimiento abreviado en el caso Metástasis. Ahí se lo acusa de presunta delincuencia organizada y se lo vincula al narcotraficante Leandro Norero.

En los chats incorporados a la investigación, fue identificado con los alias Bello o Bellito, nombre con el que aparecía en conversaciones que, según la Fiscalía, trataban sobre gestiones y contactos dentro del sistema judicial.

