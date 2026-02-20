Magnicidio Villavicencio: recta final con versiones de 'Flaca' e 'Invisible'

Fiscalía tiene tres semanas para solicitar diligencias investigativas y sostener su tesis sobre el criemn de Villavicencio

En la fase decisiva del proceso por el asesinato de Fernando Villavicencio, la Fiscalía tiene previsto, para el 23 de febrero, recibir las versiones libres y voluntarias de Carlos Angulo, alias Invisible, y Laura Castillo, alias Flaca, condenados como autor y cómplice a 34 años de cárcel.

La causa se amplió el 10 de febrero con la incorporación de Aguilar; Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis, señalados como líderes del grupo delictivo Los Lobos. Con ellos, el expediente suma siete investigados en calidad de posibles determinadores del atentado perpetrado el 9 de agosto de 2023, en el norte de Quito, en medio de un acto proselitista.

Procesados en el caso Magnicidio, sobre los que Fiscalía debe probar su participación

Entre los procesados constan el exministro José Serrano; el prófugo por corrupción hospitalaria en la pandemia Xavier Jordán; el exlegislador Ronny Aleaga; y Daniel Salcedo, sentenciado por hechos de corrupción en el sector salud. La teoría fiscal sostiene que la planificación habría contado con apoyo de organizaciones armadas irregulares colombianas y que medió una contraprestación económica.

El juez penal de Pichincha Geovanny Freire dispuso prisión preventiva para los tres recién vinculados y ordenó gestionar alertas internacionales a través de Interpol para 'Pipo' y 'Lobo Menor'. Sobre este último no se ha informado oficialmente su ubicación.

Las comparecencias del 23 de febrero se desarrollarán en Quito: Angulo, si no se acoge al derecho al silencio, ampliará su versión en horas de la mañana y Castillo lo hará por vía telemática desde el centro penitenciario donde cumple su condena. Para esa misma jornada está prevista la declaración de Priscila Naranjo Samanate, solicitada por la defensa de Jordán, quien reside en Estados Unidos. La convocada ha señalado que un exasesor del entonces titular del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, le habría mencionado la entrega de información presuntamente adulterada para vincular a Jordán con el caso.

Pedidos a la Ofician de Interpol

De forma paralela, la Fiscalía requirió a la Oficina Central Nacional de Interpol reportes sobre estatus y movimientos migratorios internacionales de Jordán, Serrano y del colombiano Juan Pablo Jaramillo Dávila, mediante intercambio con oficinas en varios países de América y el Caribe.

Con la vinculación a la instrucción fiscal, el tiempo de investigación se amplió 30 días concedida por el juez, la instrucción, que acumulará 120 días, finalizará el 13 de marzo, fecha a partir de la cual la Fiscalía dará por finalizada la fase de investigación y deberá, con los indicios que haya recopilado, ir a la siguiente etapa penal que es la audiencia preparatoria de juicio y de presentanci´ón de dictamen fiscal.

