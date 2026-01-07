Alias Negro Willy libre en España: ¿por qué fracasó su extradición a Ecuador?

La Audiencia Nacional dejó sin efecto la entrega tras no recibir garantías sobre su integridad en prisión ecuatoriana

Alias Negro Willy fue capturado en Cataluña en 2024, pero recuperó su libertad tras fallar la extradición.

La liberación de Willian Joffre Alcívar Bautista marcó un giro inesperado en uno de los casos criminales más graves que involucran a Ecuador en el exterior. El líder de Los Tiguerones, señalado por terrorismo, recuperó su libertad en territorio español tras un proceso que parecía encaminado a su entrega.

El desenlace ocurrió el 29 de diciembre, cuando la Audiencia Nacional de España ordenó su salida de prisión. La razón fue concreta: el Estado ecuatoriano no habría cumplido con las garantías exigidas para asegurar su vida e integridad personal en caso de ser encarcelado.

Alias Negro Willy y el fallo que cambió el caso

El criminal había sido capturado en octubre de 2024 en Cataluña, luego de una investigación conjunta entre autoridades ecuatorianas y españolas. Su detención fue presentada como un golpe clave contra el crimen organizado transnacional.

En mayo y junio de 2025, España aprobó dos procesos de extradición en su contra por terrorismo y delincuencia organizada. Sin embargo, ambas decisiones quedaron condicionadas al cumplimiento de requisitos humanitarios por parte de Ecuador.

Las garantías que Ecuador no entregó a tiempo

Los jueces españoles establecieron un plazo de tres meses para que Ecuador entregue documentos que aseguren “de forma efectiva” su derecho a la vida y a la integridad personal. Ese fue el punto crítico del proceso.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que la Audiencia Nacional realizó dos convocatorias formales para recibir esta documentación. Al no obtener respuesta dentro del plazo, el tribunal resolvió dejar sin efecto la extradición.

El rol de alias Negro Willy en el atentado a TC Televisión

En el expediente por terrorismo consta que Alcívar habría dirigido el atentado armado contra TC Televisión en enero de 2024. Según la investigación, lo hizo mientras se encontraba conectado por videollamada.

Los documentos judiciales señalan que durante la transmisión en vivo el cabecilla daba órdenes directas a los sujetos armados. “Tenían que hacer lo que él les indicaba”, consta en el proceso citado por las autoridades.

De Ecuador a Europa con documentos falsos

Antes de ser capturado, alias Negro Willy logró salir de Sudamérica usando identidades falsas. Registros migratorios indican que viajó desde Colombia hacia Europa evadiendo controles oficiales. Ya en España, estableció una empresa de transporte y encomiendas junto a su hermano. Ambos llevaban una vida cómoda, con vehículos de alta gama y custodia permanente, según reportes policiales.

Lo incautado durante su captura en Cataluña

Durante el operativo de detención, agentes ecuatorianos y españoles incautaron 7.710 euros en efectivo, varios teléfonos celulares y documentación relevante para la investigación. Estos indicios reforzaron los procesos por delincuencia organizada, pero no fueron suficientes para sostener la extradición sin las garantías exigidas por la justicia española. Hoy, el cabecilla máximo de Los Tiguerones permanece en libertad en Europa.

