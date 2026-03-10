Sebastián Cordero finaliza su nueva película con Gael García Bernal para Netflix

El proyecto En el valle de las sombras adapta el relato El país de los ciegos. La película fue filmada en Colombia

El director ecuatoriano Sebastián Cordero terminó el rodaje de su nueva película En el valle de las sombras, una producción de Netflix protagonizada por Gael García Bernal y Natalia Reyes. El proyecto adapta el relato El país de los ciegos, escrito por H. G. Wells en 1904, y marca un nuevo paso internacional en la carrera del cineasta quiteño, quien también escribió el guion junto a María Camila Arias. El portal especializado Deadline informó sobre el cierre del rodaje y difundió las primeras imágenes de la producción.

¿De qué se trata la nueva película de sebastián Cordero y Gael García Bernal?

La historia sigue a Álvar Toledano, un montañero que cae en un valle aislado habitado por una comunidad que ha sido ciega durante generaciones, donde su capacidad de ver es considerada una perturbación. Mientras intenta adaptarse al lugar, el protagonista desarrolla un vínculo con Medina, la mujer que lo cuida, y enfrenta la decisión de renunciar a su identidad para pertenecer o abandonar el valle.

La película fue filmada en varias localidades de Colombia, entre ellas Santa Sofía, Suesca, el desierto de la Tatacoita y Choachí. En el reparto también participan Claudio Cataño, Diego Vásquez, Irina Loaiza y Margarita Rosa de Francisco. La producción tendrá estreno en cines en Colombia antes de su lanzamiento mundial en Netflix durante 2026.

La carrera de Sebastián Cordero

Cordero, nacido en Quito en 1972, es uno de los directores ecuatorianos con mayor presencia internacional. Debutó con Ratas, ratones, rateros (1999), película que lo llevó a festivales como Venecia, Toronto y San Sebastián. Posteriormente dirigió títulos como Crónicas, presentada en Cannes, Rabia, Pescador, Europa Report y Sin muertos no hay carnaval. Su nueva película continúa esa trayectoria dentro de producciones internacionales con elenco latinoamericano.

