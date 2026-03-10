Expreso
reunión - extensión metro de quito
Delegados del CAF, BID, BEI y Banco Mundial participaron en la reunión de seguimiento al inicio de los estudios para la ampliación del Metro de Quito hacia el sector de La Ofelia.Cortesía Metro de Quito

Metro de Quito avanza en su expansión: estudios definirán extensión hasta La Ofelia

Organismos multilaterales acompañan los estudios para extender el Metro de Quito hasta La Ofelia

Una reunión de seguimiento marcó el inicio de los estudios que permitirán concretar la extensión del Metro de Quito hasta el sector de La Ofelia, al norte de la ciudad. En el encuentro participaron representantes de organismos multilaterales y el equipo técnico responsable del proyecto.

Durante la sesión virtual intervinieron delegados del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Mundial (BM), entidades que acompañan el proceso de análisis técnico previo a la posible ampliación del sistema de transporte subterráneo.

Presentación del alcance de los estudios

En la reunión, el equipo técnico de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (Epmmq) y la firma consultora internacional TYPSA expusieron el alcance de los estudios, el equipo multidisciplinario encargado de desarrollarlos y el cronograma de trabajo previsto.

El director del proyecto por parte de TYPSA, Manuel Romero, presentó la trayectoria internacional de la empresa en proyectos de infraestructura ferroviaria y sistemas metro en diferentes continentes, así como las certificaciones técnicas que respaldan su trabajo.

Según explicó, los estudios buscan estructurar un proyecto que cumpla con los requisitos técnicos, ambientales y financieros necesarios para su financiamiento y posterior ejecución.

Participación de organismos multilaterales

La presencia de los organismos multilaterales en esta fase inicial tiene como objetivo alinear los estudios con los estándares que estas instituciones exigen para el financiamiento de proyectos de infraestructura.

Entre los aspectos analizados se encuentran el cumplimiento de salvaguardas ambientales y sociales, la actualización de los estudios de demanda de pasajeros y el seguimiento al cronograma de ejecución de la consultoría.

Alcance de la ampliación del Metro de Quito

La ampliación del sistema contempla la construcción de aproximadamente 5,3 kilómetros adicionales de túnel y la implementación de nueve estaciones, de las cuales cuatro formarían parte de la fase financiada con apoyo de organismos multilaterales.

Los estudios definitivos para la extensión del Metro de Quito hasta La Ofelia tienen un plazo estimado de un año. Una vez concluidos, servirán como base técnica para el desarrollo del proyecto de ampliación del sistema de transporte.

