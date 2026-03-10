Alquileres y viviendas sociales, en el centro de las municipales en Francia

El modelo de ciudad escaparate fractura la política municipal en Francia, que este domingo celebra sus elecciones municipales

Policías frente a varias personas en una manifestación convocada por la asociación Utopía 56 en apoyo a varias familias sin hogar frente al ayuntamiento de París, el 5 de agosto de 2025

El mercado inmobiliario en Francia ha dejado de ser un asunto de economía para convertirse en el campo de batalla principal de las próximas elecciones municipales.

Vivir en París es hoy un lujo prohibitivo. El metro cuadrado alcanzó los 9.827 euros este 2026, tras un repunte del 20,7 % en solo dos años.

Esta inflación desmedida provocó una sangría demográfica sin precedentes. Entre 2012 y 2023, la capital francesa perdió 137.000 habitantes , vaciando distritos emblemáticos como el de la Torre Eiffel.

Las elecciones municipales en Francia se celebran en dos vueltas. La primera este domingo 15 de marzo de 2026. La segunda, si es necesaria, el domingo 22 de marzo de 2026. En estos comicios se eligen alcaldes y concejales en más de 35.000 municipios del país, con mandatos de seis años.

Controles que no frenan la crisis

Ni las "zonas tensionadas" ni el control de precios han contenido el desastre. Los propietarios esquivan las leyes refugiándose en la rentabilidad extrema de los pisos turísticos .

En 2024, París registró 98.000 anuncios de alquiler vacacional. Esta cifra desmantela la oferta para residentes permanentes y empuja los precios hacia el techo de Europa.

La izquierda propone brigadas de protección y la creación de 60.000 viviendas públicas. Buscan que el alquiler sea un 25% más barato que el mercado actual.

Por el contrario, la derecha de Rachida Dati prioriza renovar edificios y soportar las reglas de asignación. Plantea expulsar a delincuentes de viviendas sociales para dar prioridad a trabajadores municipales.

La extrema derecha y el libre mercado

En el espectro radical, las propuestas varían exclusivamente. Sarah Knafo busca eliminar los límites al alquiler, apostando por una liberalización total que genera temor en los sectores vulnerables.

