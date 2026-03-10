Deslizamiento en la av. Simón Bolívar de Quito provoca fuerte congestión vehicular

Deslizamiento de tierra afecta la av. Simón Bolívar y genera tráfico en Quito, Bomberos y AMT realizan limpieza

Largas filas de vehículos en la av. Simón Bolívar por emergencia en La Forestal.

La tarde de este martes 10 de marzo de 2026 se registró un deslizamiento de tierra en la avenida Simón Bolívar, en el sentido norte–sur, a la altura del sector de La Forestal, en el sur de Quito. El incidente ocurrió luego de las intensas lluvias que afectaron a la capital durante la jornada.

Le invitamos a que lea: Conductor de taxi fue maniatado y asaltado en el norte de Quito

De acuerdo con información del ECU 911, la alerta ingresó a las 16:56, lo que activó de inmediato la coordinación de recursos de primera respuesta desde la sala operativa de la Coordinación Zonal 2-9.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), que ejecutan trabajos de limpieza del material deslizado y habilitación de la calzada para restablecer la circulación vehicular.

Metro de Quito avanza en su expansión: estudios definirán extensión hasta La Ofelia Leer más

Sin personas heridas ni vehículos atrapados

Las autoridades informaron que no se registran personas heridas ni vehículos atrapados a causa del deslizamiento. Sin embargo, el evento ha generado alta congestión vehicular en la avenida Simón Bolívar en sentido norte–sur.

A través del sistema de videovigilancia del 9-1-1 se evidenció una fuerte carga de tráfico desde la autopista General Rumiñahui, uno de los principales accesos hacia la vía afectada.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas, conducir con precaución y respetar las señales de tránsito mientras se completan las labores de limpieza.

RELACIONADAS Quito recupera su bicicleta pública tras casi dos años sin el servicio

Lluvias continuarán en Ecuador

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que entre el 10 y el 13 de marzo de 2026 se mantendrán lluvias de intensidad variable en gran parte del país.

Las precipitaciones podrían presentarse con mayor intensidad en provincias como Pastaza, Orellana, Napo, Morona Santiago, Imbabura, Pichincha, Loja y Los Ríos, mientras que en la región Litoral se prevé un incremento de las lluvias en las próximas horas.

Crisis climática y agua: Quito organiza jornadas con expertos internacionales Leer más

🛰️ #MonitoreoSatelitalEc | 10/03: Presencia de lluvias puntuales en las provincias de Pastaza, Orellana , Napo,Morona, Imbabura, Pichincha, Loja, Los Ríos,es probable que en la región Litoral en las siguiente horas se intensifiquen⛈️🌧️

⚠️Advertencia N°17 Activa

Tome precauciones pic.twitter.com/tIqjiUe2CE — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) March 10, 2026

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar zonas propensas a desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra, así como mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles emergencias relacionadas con las condiciones climáticas.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.