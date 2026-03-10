Crisis climática y agua: Quito organiza jornadas con expertos internacionales

El encuentro se enmarca en el Día Mundial del Agua, que se conmemora cada 22 de marzo

Las jornadas se realizarán el 19 y el 20 de marzo de 2026.

Las sequías, los cambios en la calidad del agua y las emergencias en los sistemas de abastecimiento ya no son escenarios lejanos para las ciudades. En ese contexto, Quito realizará las Jornadas del Agua, un encuentro que reunirá a especialistas para discutir cómo fortalecer la resiliencia del sistema hídrico.

El encuentro, que se enmarca en el Día Mundial del Agua, es organizado por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) y el Fondo para la Protección del Agua (Fonag).

Este año el eje central será la resiliencia, un concepto que cobra fuerza frente a los retos que el cambio climático plantea para garantizar el abastecimiento de agua y los servicios de saneamiento en la capital.

Viviana Muñoz, gerente de Ambiente de Epmaps, detalló que las actividades se concentrarán en dos jornadas de conferencias, el 19 y 20 de marzo, y un evento con la comunidad el 21 de marzo.

Experiencias de otras ciudades frente a crisis de agua

La primera jornada reunirá a expertos de ciudades como Bogotá, Montevideo y Medellín, quienes compartirán cómo enfrentaron situaciones críticas relacionadas con el agua.

Entre los casos que se analizarán está la prolongada sequía que atravesó Bogotá el año pasado, así como los cambios en la calidad del agua en Medellín, asociados a los efectos del cambio climático.

En el caso de Quito, menciona Muñoz, se revisará lo ocurrido con el sistema La Mica, cuando la rotura de una línea de conducción del sistema Mica-Quito Sur dejó sin agua a miles de habitantes. Especialistas también explicarán por qué se producen eventos climáticos extremos y qué medidas pueden adoptarse para reducir sus impactos.

Innovación y proyectos para cuidar el agua

El segundo día del encuentro, el 20 de marzo, se presentarán iniciativas innovadoras impulsadas por Epmaps y otros actores para mejorar la gestión del agua en la ciudad.

Además, se expondrán los proyectos que participaron en el Juego del Agua, una iniciativa lanzada en 2025 que desafió a estudiantes y ciudadanos a proponer soluciones para descontaminar los ríos de Quito.

Feria ciudadana y concurso musical

La agenda cerrará el 21 de marzo con un evento abierto a la comunidad en el bulevar de la avenida Naciones Unidas, en el norte de Quito. Allí se realizará una feria con stands de instituciones municipales y organizaciones que trabajan en la protección del recurso hídrico.

Ese mismo día se realizará la premiación del concurso “Canta por el Agua”, una iniciativa que invita a los participantes a crear canciones inspiradas en la importancia de cuidar este recurso. Muñoz señaló que hasta el momento 15 propuestas se han inscrito y quienes deseen sumarse pueden enviar sus propuestas hasta el 11 de marzo.

Las canciones serán evaluadas por un jurado especializado, que seleccionará a la propuesta ganadora. El autor o autora del tema elegido tendrá la oportunidad de grabar su canción en un estudio profesional, como parte de una campaña que busca promover el cuidado del agua en la ciudad.

