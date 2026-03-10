Concurso para Fiscal: Incidentes en revisión de expedientes de 75 postulantes

Veeduría denuncia restricciones en la revisión de expedientes de los candidatos a fiscal. Delegado de la CNJ dejó la comisión

Los 75 expedientes de los postulantes al concurso de selección del nuevo fiscal fueron distribuidos entre 9 integrantes de la comisión, luego de la renuncia de uno de sus miembros.

En una incidentada sesión comenzó este 10 de marzo de 2026 la revisión de los expedientes de los 75 postulantes al concurso de selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. En el inicio de la reunión, el integrante de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) renunció a su cargo como miembro de la Comisión ciudadana y luego hubo reclamos de la veeduría.

Santiago Rivadeneira, comisionado alterno de la CNJ, dijo que él se apartaba de la delegación debido a que la vocal principal renunció a su puesto. Por ese motivo, la Corte dispuso que él también se separe del grupo colegiado.

"La renuncia se debe a necesidades de carácter institucional de la CNJ, por temas de trabajo. Está previsto en el reglamento que, en caso de ausencia tanto de titular como de suplente, que la entidad -en este caso la CNJ- envíe la nueva nómina de comisionados", explicó Rivadeneira.

La salida del vocal dejó a la comisión solo con nueve integrantes: Erika Aguagüiña, Hugo Ludeña, Zoila Echeverría, Cristian Arpi, Pamela Garay, Silvana Ramírez, David Flores, Tayron Valarezo y la presidenta, Cynthia Jacho. Posteriormente, se inició el sorteo para distribuir entre ellos los 75 expedientes, como resultado, seis recibieron ocho expedientes y otros tres obtuvieron nueve carpetas.

Veedores reclamaron a la Comisión

Una vez distribuidos los expedientes, la presidenta Jacho dio un receso y luego convocó a la verificación de las carpetas en una sala diferente, pero un incidente se registró en el lugar. Julio Aguilar, secretario de la veeduría ciudadana, denunció que les restringieron constatar la revisión que hacían los comisionados.

"El 20 de febrero se envió un petitorio a ellos (comisionados) y ustedes recién ayer en la noche nos dijeron 'no' a todos los petitorios. Habríamos pedido hablar con el presidente del Consejo, Andrés Fantoni, para tener un local más amplio. Pero ahora nos tienen a tres metros, ¿cómo vamos a validar su trabajo?", cuestionó Aguilar.

"No vamos a legitimar este proceso de esta manera, tienen que solicitar un espacio más amplio", reclamó el veedor. Uno de los comisionados respondió que el espacio no lo designó el grupo colegiado, instó a presentar la queja ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y dijo que debían continuar con la revisión de los expedientes por los plazos estipulados para culminar con esa actividad.

Así será la revisión de los expedientes

Aguilar también recordó que el grupo colegiado demoró la revisión del expediente, lo cual desató un cruce verbal entre los veedores y los comisionados en la sala, en cuyo momento los observadores dijeron que abandonarían el lugar al ser impedidos de revisar las carpetas.

Minutos después, se dio a conocer que los comisionados firmarán un acta de recepción con los documentos, CD o flash memory que contengan los expedientes que les fueron entregados. Cada miembro revisará junto a un equipo técnico las carpetas asignadas y verificará que los postulantes cumplan con los requisitos y que no tengan prohibición o inhabilidad para participar en el proceso de selección.

La revisión es parte de la fase de admisibilidad, la cual durará 10 días. Después de ese plazo, la Comisión ciudadana de selección tendrá tres días adicionales para elaborará un informe en el cual señalará qué integrantes pasan a la siguiente etapa del concurso.

