Petróleo supera los $ 100 y el impacto para Ecuador se sentirá en los combustibles

La tensión geopolítica en Medio Oriente impulsó el crudo sobre los $ 100, con efectos en los mercados

El precio del barril del petróleo intermedio de Texas, West Texas Intermediate (WTI), superó los 100 dólares el domingo 8 de marzo de 2026 por primera vez desde 2022. El repunte del crudo ya empieza a generar efectos en los mercados internacionales y también tendrá repercusiones para Ecuador, especialmente en el costo de los combustibles que importa el Estado.

De acuerdo con reportes de Bloomberg Línea, el crudo Brent subió 10,21 % y alcanzó los 102,11 dólares por barril, mientras el WTI avanzó 14,95 % hasta 104,08 dólares. En los primeros momentos de la jornada ambos referentes incluso registraron alzas mayores: el Brent llegó a subir cerca de 20 % y el WTI hasta 22 %, en medio de la tensión geopolítica en Medio Oriente.

La preocupación del mercado se concentra en la seguridad del Estrecho de Ormuz, una ruta clave por la que transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas. Informes de mercado señalan que alrededor de 13 millones de barriles diarios cruzaron por esta vía marítima el año pasado, volumen que representa cerca del 31 % del comercio marítimo global de crudo y aproximadamente el 20 % de la producción mundial.

La tensión se intensificó tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que elevó los temores sobre el suministro energético global.

Hay beneficio limitado para Ecuador

Aunque un petróleo caro podría interpretarse como una ventaja para un país exportador como Ecuador, el beneficio real es limitado.

El analista del mercado petrolero Henry Yáñez explicó a Diario EXPRESO que el impacto positivo para el país es marginal debido a varios factores estructurales.

Entre ellos están los altos costos de producción en ciertos contratos petroleros, los castigos que recibe el crudo ecuatoriano en el mercado internacional y la dependencia del país de las importaciones de combustibles.

“Ecuador no se beneficia realmente del alza del petróleo. El beneficio es marginal”, señaló el experto.

La paradoja energética

Uno de los principales problemas es que el país produce petróleo, pero no tiene suficiente capacidad de refinación para cubrir su propio consumo.

Por esa razón, Ecuador debe importar derivados como diésel, gasolinas y gas licuado de petróleo para abastecer el mercado interno. Cuando el precio internacional del crudo sube, también lo hacen los precios de estos combustibles.

Esto significa que el Estado termina pagando más por las importaciones necesarias para cubrir la demanda nacional.

“Se produce petróleo, pero al mismo tiempo se deben importar combustibles cada vez más caros cuando sube el crudo”, explicó Yáñez.

Esta situación crea una paradoja energética que reduce el beneficio de los ciclos alcistas del petróleo.

Infraestructura de refinación limitada

Analistas señalan que esta dependencia también responde al deterioro de la infraestructura de refinación del país.

Instalaciones como la Refinería de Esmeraldas han enfrentado problemas recurrentes de mantenimiento y operación en los últimos años, lo que ha limitado su capacidad para procesar el crudo nacional.

Como resultado, incluso en escenarios de petróleo por encima de los 100 dólares, el impacto para la economía ecuatoriana puede ser mixto: mayores ingresos por exportaciones, pero también mayores costos por la importación de combustibles.

Las caídas en las bolsas asiáticas

El salto del crudo también provocó fuertes reacciones en los mercados financieros. Según reportes de EFE, las principales bolsas de Asia registraron caídas pronunciadas al inicio de la semana.

En Seúl, el índice Kospi cayó 5,96 %, mientras el tecnológico Kosdaq perdió 4,54 %.

En Tokio, el índice Nikkei 225 se desplomó 5,2 %, mientras el Topix retrocedió 3,8 %. Entre las empresas afectadas estuvieron Samsung Electronics, que cayó 7,81 %, y SoftBank, que perdió 9,81 %. También retrocedió Toyota.

Las bolsas de Shanghái, Shenzhen y Hong Kong también cerraron en rojo, mientras en el Sudeste Asiático los mercados de Vietnam y Filipinas registraron caídas de 6,51 % y 4,97 %, respectivamente.

Asia es la región más expuesta a cualquier interrupción del tránsito de petróleo por el Estrecho de Ormuz. Datos de la consultora Kpler y de la Administración de Información Energética de Estados Unidos indican que entre el 84 % y el 90 % del crudo que sale por esa ruta tiene como destino el continente.

