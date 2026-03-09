Estos son los temas que Noboa expuso en la Cumbre Escudo de las Américas

El presidente afirmó que se trataron temas de minería ilegal, vinculada al lavado de dinero y a redes políticas corruptas

Noboa señaló que la criminalidad ha migrado del narcotráfico hacia la minería ilegal, que se ha convertido en un negocio más rentable.

Noboa advirtió este lunes 9 de marzo durante una entrevista con radio Sucre que la criminalidad en Ecuador ha migrado del narcotráfico hacia la minería ilegal, convirtiéndose en un negocio más atractivo para el lavado de dinero. “La minería ilegal se volvió más atractiva porque el mercado más líquido del mundo es el del oro, está a la par con la cocaína”, señaló. Esten tema fue uno de los que se expusieron durante la Cumbre Escudo de la Américas que se dio en Estados Unidos.

El presidente explicó que se compartió información sobre cómo estas actividades ilícitas se han convertido en un motor financiero para grupos criminales. “No se pueden ignorar las conexiones: bomberos de Curanés, Chone Killers, la Agencia de Tránsito de Manta vinculada al hermano de Fito. Tenemos que atacar a estas figuras políticas”, afirmó, subrayando que la lucha contra la minería ilegal es también una lucha contra la corrupción institucional.

Según Noboa, Ecuador está “cinco a siete años más adelante en la lucha” respecto a otros países de la región, y la información expuesta en la cumbre será revelada públicamente en los próximos días.

Influencia extranjera y entrenamiento de grupos armados

En la cumbre, Noboa mencionó que expuso que organizaciones como Los Lobos y Los Choneros reciben entrenamiento de Hamas en la frontera. Además, afirmó que los nexos de Hezbolá, Hamás y la Guardia Revolucionaria Iraní se mueven desde Venezuela hacia Ecuador, lo que amplía el alcance de las amenazas.

Según datos del Ministerio del Interior, Ecuador registró 747 homicidios intencionales en enero de 2026, una cifra ligeramente menor a los 800 casos reportados en el mismo mes de 2025. La reducción de 57 muertes refleja una baja mínima en medio de la persistente crisis de violencia.

A este panorama se suma la irrupción de los Comandos de la Frontera en la franja limítrofe entre Ecuador y Colombia. Según un estudio del centro de investigación InSight Crime, este grupo no solo contuvo el avance de Los Choneros, sino que terminó por consolidar un nuevo dominio sobre rutas estratégicas del narcotráfico.

Medicinas y corrupción en hospitales

Otro de los temas que Noboa asegura haber abordado durante la cumbre fue el de la salud pública, directamente vinculado con la seguridad. “Medicinas hay, pero hay desgraciados que las esconden o se las roban y después te las venden más caras en la calle”, denunció. El mandatario vinculó la crisis de salud con la inseguridad: “Al resolver el tema de seguridad se resuelve el tema de salud”.

Según Noboa, los hospitales fueron entregados a Grupos Delictivos Organizados (GDOs), lo que explica la resistencia frente a la compra centralizada de medicinas. En lo que va del año, aseguró que el gobierno ha destinado más de 300 millones de dólares adicionales en medicinas, con el objetivo de distribuirlas directamente y evitar que los ciudadanos dependan de hospitales generales.

Sin embargo, la realidad en los hospitales públicos refleja un panorama más crítico. La Confederación Nacional de la Salud del Ecuador (Consade) alertó que el abastecimiento nacional de medicinas apenas alcanza el 54 %. Pacientes con enfermedades crónicas y raras han denunciado que deben esperar meses o incluso años para acceder a tratamientos, mientras otros aseguran que “estamos muriendo día a día” por la falta de fármacos esenciales.

¿Qué es la Cumbre Escudo de las Américas?

La Cumbre Escudo de las Américas es una iniciativa regional impulsada por Estados Unidos y presentada en Miami bajo el liderazgo del presidente Donald Trump. A diferencia de la tradicional “Cumbre de las Américas” organizada por la OEA, este nuevo espacio tiene un enfoque específico en seguridad continental y lucha contra el crimen organizado.

El encuentro reunió a mandatarios y representantes de once países del hemisferio, entre ellos Ecuador, Argentina y Panamá. Durante el evento se discutieron temas como el narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción política y la influencia de organizaciones extranjeras en grupos armados locales.

La cumbre también sirvió para anunciar la creación de una coalición militar latinoamericana contra los carteles, así como para coordinar acciones de inteligencia y cooperación internacional.

