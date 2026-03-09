Las vacaciones se adelantan con talleres artísticos en Pedro Vicente Maldonado

La iniciativa propone una agenda de talleres vacacionales que combinan arte, juego y formación en derechos

Desde este 9 de marzo de 2026, decenas de niños, niñas y adolescentes participan en una serie de actividades artísticas y recreativas en Pedro Vicente Maldonado, cantón ubicado en el noroccidente de Pichincha.

La iniciativa propone una agenda de talleres vacacionales que combinan arte, juego y formación en derechos, con el objetivo de que los más jóvenes encuentren espacios para expresarse, desarrollar su creatividad y compartir con otros chicos de su comunidad.

Las actividades se desarrollan del 9 al 13 de marzo, entre 08:30 y 13:30, en la cancha sintética ubicada detrás del Coliseo Municipal, donde los participantes podrán experimentar con pintura, teatro y baile urbano, entre otras dinámicas.

Talleres pensados para el aprendizaje y la diversión

Durante la jornada, los asistentes explorarán distintas formas de expresión artística, desde el uso de pinceles hasta presentaciones escénicas y coreografías, en un ambiente pensado para el aprendizaje y la diversión.

La Prefectura de Pichincha señaló que la propuesta busca que cada niño y adolescente descubra sus habilidades y fortalezca su confianza, mientras comparte una semana distinta durante el receso escolar.

Quienes deseen obtener más información sobre las actividades o los cupos disponibles pueden comunicarse a los números 098 846 7238 o 099 238 9275. Recuerde que los talleres son gratuitos.

