Cientos de usuarios retiran tarjetas electrónicas para ingresar al Trole y Ecovía

Desde la mañana de este 9 de marzo de 2026, decenas de filas comenzaron a formarse en varias estaciones del Trole y Ecovía de Quito. Hasta allí llegaron usuarios para retirar la nueva tarjeta electrónica que permitirá acceder al sistema municipal de transporte.

Uno de los puntos con mayor movimiento fue la estación multimodal de El Labrador, en el norte de la capital, donde los ciudadanos esperaron varios minutos para recibir la tarjeta, que se entrega de forma gratuita.

La tarjeta forma parte de la implementación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR), con el que se busca unificar el pago del transporte municipal.

En total, el Municipio prevé distribuir 300.000 tarjetas antes de abril, cuando el sistema comience a operar en los corredores del Trolebús y la Ecovía.

Según el Municipio, la tarjeta permitirá ingresar al transporte de forma más rápida y también podrá utilizarse en el Metro de Quito, integrando así varios sistemas de movilidad en la ciudad.

Los usuarios pueden retirar el dispositivo de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00, y los fines de semana, de 10:00 a 16:00. Para obtenerla es necesario presentar la cédula de identidad, tener un correo electrónico activo y crear la Cuenta Ciudad sin poseer previamente la tarjeta que entregaba el sistema del Metro, recordó la Empresa de Pasajeros.

Tipos de tarjetas activas

Existen tres tipos de tarjetas, según el perfil del usuario:

La universal, para personas mayores de 18 años. Mantiene la tarifa de $ 0,35

La preferencial, destinada a estudiantes, menores de edad y adultos mayores, con un costo de $ 0,17 dólares

La reducida, pensada para personas con discapacidad, con la tarifa en $ 0,10

La cuenta digital la debe habilitar en la plataforma Quito se Mueve. Una vez registrado el usuario, debe acudir con su cédula de identidad a uno de los puntos habilitados para la entrega.

Las tarjetas se distribuyen en varias estaciones del sistema, entre ellas Río Coca, El Recreo, Playón de La Marín, Guamaní, Marín Central, Morán Valverde y El Capulí. También se pueden retirar en las terminales terrestres de Quitumbe y Carcelén.

