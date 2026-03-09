Tres incendios estructurales se registraron en Quito en dos días

Dos de las emergencias ocurrieron en dos viviendas del sur y norte de Quito

El fuego ocurrió en una vivienda abandonada de construcción mixta en el sur de Quito.

El fin de semana dejó varias emergencias en distintos puntos de Quito. Entre el sábado 7 y la noche del domingo 8 de marzo de 2026 se reportaron tres incendios estructurales en el norte, sur y noroccidente de la capital, que movilizaron al Cuerpo de Bomberos (CBQ).

El caso más reciente ocurrió la noche del domingo en el sector María Elena Salazar, en el sur de la ciudad. Según los reportes de emergencia, las llamas se registraron en una vivienda abandonada de construcción mixta, donde los bomberos realizaron maniobras para controlar el fuego y ventilar el inmueble.

Durante la atención del siniestro, paramédicos brindaron atención prehospitalaria a una persona que presentaba quemaduras en la vía aérea superior, quien posteriormente fue trasladada a una casa de salud.

Fuego en una cafetería en Nanegalito

Un día antes, el sábado 7 de marzo, otro incendio se registró en Nanegalito, parroquia ubicada en el noroccidente del Distrito Metropolitano.

En este caso, el fuego consumió una estructura de madera tipo choza que funcionaba como cafetería. Aunque el incendio provocó importantes daños materiales, no se reportaron personas heridas.

Ese mismo sábado también se reportó un tercer incendio en un local comercial del sector del Comité del Pueblo, en el norte de la capital.

Las llamas obligaron a la rápida intervención de los equipos de emergencia, que lograron controlar y sofocar el fuego antes de que se extendiera a otros establecimientos cercanos.

De acuerdo con la información preliminar del Cuerpo de Bomberos de Quito, ninguna persona resultó herida en los dos incendios registrados el sábado.

Las causas de los siniestros aún no han sido determinadas y forman parte de las evaluaciones que realizan los equipos técnicos tras este tipo de emergencias.

Los tres incidentes ocurrieron en menos de 48 horas y, afortunadamente, no dejaron víctimas que lamentar.

