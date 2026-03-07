Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Incendio Quito
Personal del Cuerpo de Bomberos Quito atendió la emergencia.Foto: cortesía / CBQ

Incendio consumió una cafetería de madera en Nanegalito

La estructura estaba hecha principalmente de madera

Un incendio estructural se registró la mañana de este 7 de marzo de 2026 en Nanegalito, al noroccidente de la capital. El fuego afectó una construcción de madera tipo choza que funcionaba como cafetería.

Te invitamos a leer: ¿Qué vías de Quito están paralizadas por falta de asfalto?

La emergencia movilizó a equipos de respuesta del Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ) que acudieron al sitio para controlar las llamas. Debido a que la estructura estaba hecha principalmente de madera, el fuego se propagó con rapidez en los primeros minutos.

Plaza Foch- Quito

Polígono de entretenimiento en La Mariscal enfrenta cuestionamientos

Leer más

Tras las labores de los equipos de emergencia, el incendio fue controlado y posteriormente liquidado, evitando que se extendiera a otras edificaciones o zonas cercanas.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron personas heridas, según la información preliminar del CBQ. 

Las causas del incendio aún no han sido detalladas y podrían ser parte de las evaluaciones posteriores en el lugar.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que ante cualquier emergencia se debe contactar de inmediato al 911.

Otra emergencia en el norte de Quito

Ese mismo sábado 7 de marzo, se registró otra emergencia por un incendio estructural en un local comercial ubicado en el sector del Comité del Pueblo, en el norte de la capital.

RELACIONADAS

Las llamas obligaron a la intervención de equipos de emergencia, que lograron controlar y sofocar el fuego antes de que se propagara a otros establecimientos cercanos.

Según información del CBQ, no se reportaron personas heridas tras el incidente.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Consejo de la Judicatura acepta la renuncia del juez Carlos Serrano en Quito

  2. Lluvias en Quito causan inundaciones, deslizamientos y colapso de casa patrimonial

  3. Agente de ATM atropelló a peatón en avenida del Bombero: Esto pasó tras el siniestro

  4. Trump anuncia una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles

  5. Lluvias en Ecuador: Así estará el clima en Guayaquil y el Litoral este 7 de marzo

LO MÁS VISTO

  1. Secuestro de mujer en Guayaquil: Esto contó un vecino que intentó evitar el delito

  2. Precio de gasolinas y diésel en Ecuador: cuánto costará el galón desde el 12 de marzo

  3. Polémica en Quito por cargo municipal de la asambleísta Ledy Zúñiga

  4. Caso Goleada: qué información buscará Fiscalía en los dispositivos de Aquiles Álvarez

  5. Municipio de Guayaquil: cuántos funcionarios han salido tras la detención de Álvarez

Te recomendamos