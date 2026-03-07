Incendio consumió una cafetería de madera en Nanegalito

Un incendio estructural se registró la mañana de este 7 de marzo de 2026 en Nanegalito, al noroccidente de la capital. El fuego afectó una construcción de madera tipo choza que funcionaba como cafetería.

La emergencia movilizó a equipos de respuesta del Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ) que acudieron al sitio para controlar las llamas. Debido a que la estructura estaba hecha principalmente de madera, el fuego se propagó con rapidez en los primeros minutos.

Tras las labores de los equipos de emergencia, el incendio fue controlado y posteriormente liquidado, evitando que se extendiera a otras edificaciones o zonas cercanas.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron personas heridas, según la información preliminar del CBQ.

Las causas del incendio aún no han sido detalladas y podrían ser parte de las evaluaciones posteriores en el lugar.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que ante cualquier emergencia se debe contactar de inmediato al 911.

🔥🏠 #EmergenciasUIO | Esta mañana, nuestro equipo atendió una emergencia por un incendio estructural en una construcción de madera tipo choza que funcionaba como cafetería, en el sector de Nanegalito.



🧑🏻‍🚒 Gracias a la rápida intervención de nuestro equipo, el fuego fue… pic.twitter.com/M5rJ2eghag — Bomberos Quito (@BomberosQuito) March 7, 2026

Otra emergencia en el norte de Quito

Ese mismo sábado 7 de marzo, se registró otra emergencia por un incendio estructural en un local comercial ubicado en el sector del Comité del Pueblo, en el norte de la capital.

Las llamas obligaron a la intervención de equipos de emergencia, que lograron controlar y sofocar el fuego antes de que se propagara a otros establecimientos cercanos.

Según información del CBQ, no se reportaron personas heridas tras el incidente.

