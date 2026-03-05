Caso Goleada: qué información buscará Fiscalía en los dispositivos de Aquiles Álvarez

Juez rechazó el pedido del alcalde de Guayaquil de limitar la extracción de datos al período 2020-2023

La Fiscalía prevé analizar el contenido completo de los teléfonos y equipos electrónicos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en busca de posibles elementos que ayuden a esclarecer los hechos investigados en el denominado caso Goleada, por el cual se encuentra detenido actualmente en la cárcel de Latacunga.

En otros casos llevados por Fiscalía, se ha evidenciado que entre los datos de interés para los investigadores constan registros de llamadas, conversaciones en aplicaciones de mensajería, correos electrónicos, documentos almacenados y archivos digitales que pueden aportar indicios sobre contactos, decisiones o movimientos vinculados con la indagación.

Otro aspecto relevante, que se ha registrado en otros casos, es la revisión de documentos o archivos guardados en los dispositivos, como notas, fotografías, videos o registros descargados, que puedan relacionarse con reuniones, actividades, desplazamientos o decisiones que tengan alguna conexión con los hechos bajo indagación.

Caso Goleada: Juez negó restricción en la extracción de datos

La defensa del alcalde había planteado que la revisión se restrinja a los años 2020 y 2023, lapso en el que se concentran los hechos investigados.

También argumentó que en los dispositivos existen contenidos personales que no guardan relación con el caso, como registros médicos, información financiera, fotografías familiares o conversaciones privadas.

Sin embargo, el juez Jairo García resolvió negar ese pedido y permitir la extracción completa de la información para su posterior análisis pericial.

Como condición, el magistrado dispuso que cualquier dato que no esté vinculado con la investigación se maneje bajo estricta reserva, especialmente si involucra información sensible o relacionada con menores de edad.

