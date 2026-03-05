El millonario premio que recibirá Macará por avanzar en la Copa Sudamericana 2026

Tras eliminar a Orense, el cuadro ambateño garantiza un respiro financiero, con montos que transformarán su presupuesto

Macará selló su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer 1-0 a Orense en Machala. Pese a la intensa humedad, el cuadro celeste se impuso con autoridad, convirtiéndose en el segundo club ecuatoriano en avanzar.

(Le puede interesa: ¿Messi o Pelé? La tajante respuesta de Donald Trump en la Casa Blanca | (VIDEO))

En un partido trabado y de mucha fricción, el volante argentino Gastón Blanc marcó el único tanto que definió la llave. Su anotación fue el premio a la resistencia táctica del equipo de Guillermo Sanguinetti. El Ídolo de Ambato supo sufrir en defensa para asegurar una victoria histórica como visitante en territorio machaleño.

¡GOL AMBATEÑO! Gastón Blanc capturó el rebote y sacó un remate desde fuera del área para firmar el 1-0 de Macará ante Orense.



▶️ Mira nuestros partidos de 🏆 CONMEBOL #Sudamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/4uGRCJW7a4 — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) March 6, 2026

¿Cuánto dinero recibirá Macará por avanzar en la Sudamericana?

La clasificación garantiza a Macará un ingreso base de 900,000 dólares otorgados por la Conmebol por entrar a fase de grupos. A esta cifra se suman 250,000 dólares correspondientes a la fase previa ya disputada. En total, el club ambateño asegura un piso financiero de 1,150,000 dólares para fortalecer su actual presupuesto de la temporada.

Macará logró contener los embates de Orense y dar el golpe de nocaut para avanzar a la fase de grupos. API

Elecciones FEF suspendidas: ¿Derechos de Esteban Paz fueron vulnerados? Leer más

El reglamento de la Conmebol para 2026 incluye incentivos por rendimiento. Por cada partido ganado en la fase de grupos, Macará percibirá un adicional de 115,000 dólares por "mérito deportivo". Este esquema permite que el club incremente sus ganancias totales dependiendo de su efectividad en la cancha contra sus futuros rivales internacionales.

RELACIONADAS Los hermanos Jonnathan y Angelo Mina serán rivales en el Barcelona SC vs Emelec

El camino de los clubes ecuatorianos en el torneo continental

Con este resultado, Macará se une al Deportivo Cuenca como los representantes de Ecuador en el certamen. Ambos clubes esperan ahora el sorteo oficial para conocer sus grupos y calendarios. La gestión de Sanguinetti ha devuelto la ilusión a la hinchada "guaytamba", que sueña con ver a su equipo trascender en Sudamérica este año.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!