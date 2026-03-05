Los hermanos Jonnathan y Angelo Mina serán rivales en el Barcelona SC vs Emelec

Barcelona SC y Emelec se miden en una nueva edición del Clásico del Astillero, marcada por el duelo entre los hermanos Mina

El Clásico del Astillero 238 no será un partido más entre Barcelona SC y Emelec. Este sábado 7 de marzo de 2026, el estadio Monumental será el escenario de una historia familiar que divide pasiones: el enfrentamiento entre Jonnathan Mina, lateral izquierdo del Ídolo, y su hermano Angelo, volante defensivo del Bombillo.

Jonnathan Mina cumplirá su sueño con Barcelona SC



Para Jonnathan, este juego representa la culminación de un anhelo personal. “Es un sueño disputar el partido más importante del fútbol ecuatoriano. Vamos a estar concentrados y a dar la vida por los colores de Barcelona”, afirmó.

Sin embargo, el lazo sanguíneo quedará fuera de la cancha. El lateral fue claro al advertir, entre risas, que no habrá contemplaciones con su hermano Angelo, quien es titular en el mediocampo de los azules.

Angelo Mina (5) es el volante de marca titular de Emelec. Miguel Canales Leon

“Habrá jugadas que vamos a disputar. Si hay que darle patadas, se le da. Somos hermanos, pero en la cancha somos rivales y defendemos a nuestros equipos. Es un Clásico y hay que vivirlo como tal”, comentó entre risas.

La apuesta entre los hermanos para el Clásico del Astillero

Sobre una posible apuesta entre ambos, reveló que, aunque aún no hay nada definido, el perdedor probablemente tendrá que pagar una cena.

“Hemos conversado mucho sobre el Clásico, pero todavía no hemos pensado cuál será la apuesta, por ahí puede ser una comidita”, dijo.

Luis Cano también vivirá su primer Clásico del Astillero

Por su parte, Luis Cano destacó que el Ídolo llega con la urgencia de sumar tres puntos tras una semana irregular, marcada por la derrota 2-1 ante Deportivo Cuenca y el empate 1-1 frente a Botafogo en la Copa Libertadores.

“Queremos recuperarnos ante Emelec. El profe César Farías está motivado y con las expectativas altas. Sabemos lo que genera este partido y esperamos quedarnos con la victoria”, enfatizó el extremo, quien también disputará su primer Clásico del Astillero.

Barcelona SC está en el quinto puesto de la tabla de LigaPro 2026. FREDDY RODRÍGUEZ

Barcelona SC ocupa la quinta posición de la tabla de la LigaPro 2026, con tres puntos, mientras que Emelec está en el fondo de la clasificación, con menos dos unidades.

Claves del Clásico del Astillero 238

Fecha: Sábado 7 de marzo.

Horario (Ecuador): 16:30.

Torneo: Fecha 3 de LigaPro 2026

Debutantes: Tanto los hermanos Mina como Luis Cano jugarán su primer Clásico oficial.

Actualidad: Barcelona SC busca sacudirse la racha negativa, mientras Emelec intenta dar el golpe como visitante en un estadio que lucirá solo con hinchada local.

Tabla de posiciones de la LigaPro 2026

