PLAN SALUD
Barcelona SC, Héctor Villalba
Barcelona SC logró abrir el marcador gracias al tanto de Héctor Villalba.Cortesía

Barcelona SC y las bajas confirmadas ante Emelec para el Clásico del Astillero 2026

El conjunto amarillo, con César Farías a la cabeza, deberá suplir la ausencia de varios jugadores para este partido

Barcelona Sporting Club afrontará un nuevo desafío en la LigaPro. El próximo sábado 7 de marzo el conjunto dirigido por César Farías recibirá en el estadio Monumental a Emelec y para eso, no solo tiene el peso de conllevar la doble competencia, sino también que suplir la ausencia de dos jugadores.

Lea también: Esta sería la alineación de Barcelona SC ante Emelec | Clásico del Astillero

La LigaPro anunció el acta de sanciones de la fecha 2 del torneo, en donde el cuadro amarillo jugó y cayó (2-1) ante Deportivo Cuenca el pasado domingo 1 de marzo en el estadio Alejandro Serano Aguilar. El documento confirma que Jordan Medina fue sancionado 2 partidos.

El volante de 29 años, que recién llegó al Ídolo para esta temporada, fue expulsado tras un fuerte golpe con el brazo a un rival mientras caía en una disputa de pelota. Por esa reacción el árbitro le mostró a tarjeta roja luego de revisar el VAR.

Aunque Medina no es considerado dentro de los titulares, Farías deberá buscar recomponer esta ausencia que se suma a la del joven mediocampista Johan García, quien salió lesionado (fractura de peroné) en el mismo encuentro contra los morlacos.

Será el primer Clásico del Astillero del año y el Barcelona 2026 transita un complejo camino que ya se ve mermad con ausencias dentro del plantel. Además de no contar con los jugadores antes mencionados, el equipo torero afronta una seguidillas de partidos importantes, empezando con la caída con Deportivo Cuenca, el empate en casa con Botafogo y ahora el rival de turno será Emelec.

¿Cuándo enfrentará Barcelona SC a Botafogo?

El compromiso, por la tercera fecha del campeonato nacional, podría presentar algunas variantes en la formación de Barcelona debido a que el siguiente martes 10 de marzo deberá devolverle la visita a Fogao en la definición de la fase 3 de la Copa Libertadores.

