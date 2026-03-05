Clásico del Astillero 2026: Precios y venta de entradas de Barcelona SC vs Emelec

Barcelona SC inició la venta de boletos para el primer Clásico del Astillero. Conoce los precios y puntos de venta

El esperado Clásico del Astillero ya tiene fecha y entradas disponibles. El sábado 7 de marzo de 2026, a las 16:30, Barcelona SC y Emelec se medirán en el estadio Banco Pichincha (Monumental) en el primer duelo oficial entre ambos de este año.

El duelo promete un lleno total, ya que los hinchas canarios buscarán presenciar de cerca esta histórica rivalidad. En redes sociales, el club amarillo motivó a sus seguidores: “Que nadie se quede afuera! ⚔️ ¡Inicia la venta de entradas para el Clásico del Astillero!”

Precios de las entradas y dónde comprarlas

Para este primer clásico, Barcelona SC estableció distintos precios según la ubicación en el estadio:

General: $ 10

Tribuna: $ 15

Palcos (lateral, bajo y central): $ 20

Palco Pilsener: $ 30

Suite: $ 25

Los boletos se pueden adquirir de manera física en Pharmacy's, Cruz Azul, Comisariato del Constructor, Pollos a la Brasa Barcelona, y en la boletería este del estadio Banco Pichincha. La venta será exclusivamente para hinchas locales; no habrá acceso para la hinchada visitante.

Cómo llegan los equipos al clásico

El conjunto dirigido por César Farías llega al encuentro tras una derrota ante Deportivo Cuenca, mientras que Emelec empató contra Delfín como local. Esto hace que el partido no solo sea un choque de tradición, sino también una oportunidad para sumar puntos importantes en la tabla de la LigaPro.

El Clásico del Astillero sigue siendo uno de los eventos más importantes del calendario futbolístico en Guayaquil, combinando pasión, estrategia y rivalidad histórica.

