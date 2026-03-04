Así es como RETO llegó a dirigir la Alcaldía de Guayaquil sin elecciones

La vicealcaldesa Tatiana Coronel está por cumplir un mes al mando de Guayaquil, tras la prisión preventiva a Aquiles Álvarez

El alcalde Aquiles Álvarez y la vicealcaldesa Tatiana Coronel son figuras del movimiento RETO (Renovación Total), aunque fueron electos por la Revolución Ciudadana.

Tatiana Coronel está por cumplir un mes al frente de la Alcaldía de Guayaquil en un escenario de alta tensión política. Tras la detención de Aquiles Álvarez por el caso Goleada, la vicealcaldesa asumió el mando de la ciudad, consolidando el ascenso del movimiento RETO y desplazando figuras clave del correísmo. Descubre cómo se gestó este cambio de poder y qué pasará con el sillón de Olmedo mientras avanza la investigación por presunta delincuencia organizada.

El ascenso de RETO en la Alcaldía de Guayaquil

La vicealcaldesa Tatiana Coronel está por cumplir un mes a cargo de la Alcaldía de Guayaquil, tras la prisión preventiva al alcalde Aquiles Álvarez en el marco de la investigación del caso Goleada, sobre presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Coronel asumió el mando de Guayaquil desde el 11 de febrero de 2026, con la entrada en vigencia de la licencia solicitada por Álvarez al Concejo Municipal justo antes de que fuera detenido por la Policía Nacional y procesado por la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, la llegada de Tatiana Coronel, vicepresidenta nacional del movimiento RETO (Renovación Total), se construyó mucho antes de la prisión preventiva de Álvarez e involucró el desplazamiento de figuras clave de la Revolución Ciudadana en la Alcaldía de Guayaquil.

Raúl Chávez saltó a la esfera política como concejal de Guayaquil. ARCHIVO

El desplazamiento de la Revolución Ciudadana

En 2023, tras más de veinte años de hegemonía del Partido Social Cristiano (PSC) en la ciudad y la provincia, el movimiento Revolución Ciudadana ganó la Alcaldía de Guayaquil con Aquiles Álvarez, quien fue candidato invitado, y consolidó una mayoría importante en el Concejo Municipal con figuras como Raúl Chávez y Blanca López, entre otros.

No obstante, un año después, en 2024, las cosas empezaron a cambiar. El 29 de abril de ese año, el entonces concejal Raúl Chávez sorprendió con la noticia de su elección como nuevo presidente del movimiento RETO (Renovación Total) que venía de perder las presidenciales de 2021 con Paúl Carrasco y la Prefectura del Guayas, en 2023, con Andrés Guschmer. Su concejal suplente, Tatiana Corenel, fue electa vicepresidenta del movimiento RETO.

Otro paso clave se dio en abril de 2024, cuando el alcalde de Guayaquil empezó a desmarcarse del movimiento Revolución Ciudadana y acercarse al movimiento RETO al señalar su intención de afiliarse. Actualmente, RETO ubica a Álvarez como uno de sus referentes y líderes político del movimiento.

Para septiembre de 2024 hubo un punto de no retorno: la renuncia de Raúl Chávez al Concejo Municipal para participar en las elecciones generales de 2025 bajo la alianza Revolución Ciudadana-RETO. Con su salida para intentar llegar a la Asamblea Nacional, Tatiana Coronel se principalizó.

Blanca López fue vicealcaldesa de Guayaquil durante los dos primeros años de la administración de Aquiles Álvarez. Cortesía

La pugna por la Vicealcaldía de Guayaquil

Unos meses después, en mayo de 2025, la presencia del movimiento RETO era más que evidente en el Concejo Municipal de Guayaquil. Con el apoyo de la Revolución Ciudadana, el Concejo Cantonal eligió a Tatiana Coronel como nueva vicealcaldesa de la ciudad, desplazando a Blanco López, joven militante del correísmo que ocupo ese cargo desde 2023.

Aunque el correísmo no cuestionó el viraje de Aquiles Álvarez a RETO, la llegada de Tatiana Coronel a la Vicealcaldía de Guayaquil no gustó a la entonces presienta del movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, quien consideraba que el cargo le correspondía a uno de los concejales correístas.

Coronel, por su lado, defendió su elección como nueva vicealcaldesa de Guayaquil recordando que fue designada por la mayoría correísta del Concejo Municipal. Sin embargo, la polémica continuó, incluso con reclamos de Blanca López sobre una supuesta censura en el Concejo.

¿Qué pasará con el control de la ciudad?

El salto del movimiento RETO a la dirección de la Alcaldía de Guayaquil se concretó el 11 de febrero de 2026 con la subrogación de Tatiana Coronel como alcaldesa de la ciudad, tras la detención de Aquiles Álvarez por el caso Goleada, sobre presunta delincuencia organizada.

Tatiana Coronel dirigirá la Alcaldía de Guayaquil mientras dure la vigencia de la licencia solicitada por Álvarez para defenderse ante la justicia. Su primer pedido de licencia fue del 10 al 24 de febrero de 2026, pero el Concejo Municipal le concedió una prórroga hasta el 26 de marzo de 2026.

Pese al avance de RETO, la actual presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, minimizó la incomodidad: "La alianza con Aquiles Álvarez demuestra que es él quien gobierna. La fuerza política ganadora es la Revolución Ciudadana en alianza con RETO", afirmó en entrevista exclusiva con Diario EXPRESO.

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, respalda a Tatiana Coronel, pero recuerda que la Alcaldía la ganó la Revolución Ciudadana en alianza con RETO. FRANKLIN JACOME/EXPRESO

