Clima en Ecuador prevé más lluvias en marzo y abril: este es el pronóstico del Ciifen

El Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen) evalúa desde Guayaquil el desarrollo del clima

Guayaquil y otras ciudades del Litoral ecuatoriano enfrentan el problema de todos los años: inundaciones por las intensas lluvias y la falta de infraestructura adecuada.

"Lluvias por encima de lo normal en el norte del continente, en gran parte de Venezuela y Colombia, así como en la costa de Ecuador y Perú y partes del sur de Chile" es lo que se prevé en marzo y abril del 2026.

Así lo indicó el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen), en su Pronóstico Estacional para el Oeste de Sudamérica.

"Se esperan mayores probabilidades de lluvia por debajo de lo normal en el norte de Venezuela, la región Andina y norte de Colombia, la sierra de Ecuador, y partes del altiplano de Bolivia", añadió la entidad.

En zonas puntuales del centro de Ecuador "se esperan condiciones cerca de lo normal", añadió el Ciifen en su pronóstico.

La más reciente actualización de la @WMO indica que 🌊 La Niña débil continuará evolucionando a condiciones neutrales. pic.twitter.com/L8OhcId9Ma — CIIFEN (@ciifen) March 3, 2026

¿Aumentarán las temperaturas en Ecuador?

Temperaturas máximas por encima de lo normal es lo que prevé el Ciifen en el sur del país y en el resto se espera que sean por debajo de lo normal.

Las temperaturas mínimas estarán por encima de lo normal en gran parte de Ecuador, mencionó la entidad.

El Ciifen también advirtió sobre un "cambio importante en la forma en que monitorea oficialmente los eventos de El Niño y La Niña".

"El tradicional Índice Oceánico de El Niño (ONI), utilizado durante décadas como referencia, comenzó a ser reemplazado por un nuevo indicador: el Índice Oceánico Relativo de El Niño (RONI)", explicó la entidad.

El ONI calcula la anomalía de la temperatura del mar en la región Niño 3.4 (una de las áreas en el Pacífico ecuatorial), con un promedio de tres meses, y compara con un índice climatológico de 30 años de extensión. Esto permite determinar si hay las condiciones para uno de los dos fenómenos: El Niño o La Niña.

En el RONI se resta la anomalía promedio del océano tropical global de que corresponde a la región Niño 3.4. Aunque ésta sigue como el área principal de medición para declarar que existe un fenómeno, ahora se la compara con el promedio de temperaturas de toda la región tropical de los océanos.

"De esta manera se puede determinar si el Pacífico ecuatorial central está efectivamente más cálido en relación con otras zonas del océano tropical y no por un aumento global de la temperatura del planeta", indicó el Ciifen en un comunicado de prensa.

