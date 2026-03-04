Tras el empate en Libertadores, Barcelona SC ya piensa en el Clásico ante Emelec

Tras igualar contra Botafogo, el Ídolo busca recuperarse en casa; socios ya pueden adquirir sus entradas mediante preventa

“Queríamos el segundo gol, pero en un descuido nos empatan”. Con esa autocrítica, Grenddy Perozo, asistente técnico de César Farías, resumió el sentir de Barcelona SC tras el empate 1-1 frente a Botafogo por la fase 3 de la Copa Libertadores en Guayaquil.

El resultado dejó sensaciones agridulces en el entorno canario. Según Perozo, el equipo mostró una propuesta ofensiva clara y buscó ampliar la ventaja, pero un error puntual en el retroceso terminó costando caro. El tanto del empate, convertido por Matheus Martins al minuto 66, cambió el rumbo de un partido que el Ídolo parecía tener bajo control.

Gustavo Vallecilla, defensor del Barcelona SC, en acción durante el juego de ida ante Botafogo. Alex Lima

El asistente, quien tomó las riendas tras la expulsión de Farías, transmitió optimismo de cara a la vuelta del próximo martes 10 de marzo en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. “Sabíamos que enfrentábamos a un gran rival. Es una serie muy pareja y así lo demostraron ambos equipos en la cancha”, sentenció, dejando abierta la posibilidad de una hazaña en territorio brasileño.

Operativo Clásico del Astillero y venta de entradas

Sin tiempo para lamentos, el plantel retomó entrenamientos en el Monumental enfocado en el Clásico ante Emelec, programado para este sábado 7 de marzo (16:30). Para este duelo, la única baja confirmada es la de Johan García, quien será baja por tres meses debido a una fractura de peroné.

La dirigencia ya habilitó la preventa de boletos para socios, mientras que el público general podrá adquirirlos desde hoy con los siguientes precios:

Generales: $10

Tribuna: $15

Palco: $20

Suites: $25

