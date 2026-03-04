¿Hasta cuándo durarán los cierres nocturnos del puente de la Unidad Nacional?

Los trabajos se ejecutarán hasta el 11 de marzo, con restricción de carriles en sentido Guayaquil–Samborondón

Desde este 3 de marzo se aplican restricciones nocturnas en el Complejo de Puentes de la Unidad Nacional, según informó el Ministerio de Infraestructura y Transporte. La intervención forma parte de un plan de mantenimiento en puntos estratégicos del viaducto. Las labores se desarrollan en horario de menor circulación para reducir el impacto. Sin embargo, el tránsito no será suspendido de manera total durante esos días.

Las limitaciones estarán vigentes hasta el 11 de marzo. Durante ese periodo se restringen dos carriles en sentido Guayaquil–Samborondón. El horario establecido para los trabajos es de 21:00 a 05:00. La medida busca garantizar condiciones seguras en la infraestructura vial.

La Comisión de Tránsito del Ecuador coordinará la circulación vehicular mientras duren las intervenciones. Los agentes estarán a cargo de organizar el flujo y aplicar desvíos si son necesarios. Se prevé señalización preventiva en los accesos al complejo. Las autoridades piden atender las indicaciones para evitar contratiempos.

Desvíos y circulación hacia Samborondón

El ministerio indicó que los vehículos pesados deberán usar el Puente Alterno Norte (PAN). Esta disposición regirá durante todas las noches en que se ejecuten los trabajos. Algunos conductores han expresado preocupación por posible congestión. Sobre todo en horarios donde coincide el transporte de carga.

Aunque el flujo disminuye en la noche, la conexión entre Guayaquil y cantones cercanos se mantiene activa. Por ello, se recomienda calcular tiempos adicionales de traslado. La sugerencia aplica especialmente para quienes cumplen turnos médicos o laborales nocturnos. También para quienes regresan hacia Samborondón en horas de la madrugada.

