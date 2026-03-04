Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Deportivo Cuenca, Libertad
Deportivo Cuenca y Libertad será protagonistas en la Copa Sudamericana 2026.API

Deportivo Cuenca vs. Libertad: alineaciones y dónde ver EN VIVO la Copa Sudamericana

Los morlacos celebran su aniversario buscando clasificar a fase de grupos frente a un Libertad que llega con el Loco Cortez

El Deportivo Cuenca y Libertad de Loja se enfrentan en un duelo decisivo por la primera fase de la Conmebol Sudamericana 2026. Los morlacos, que celebran su aniversario 55, llegan motivados tras su reciente victoria ante Barcelona SC en el torneo local.

(Lea también: Pedro Ortiz: "Emelec no se va a esconder ante Barcelona SC" | Clásico del Astillero)

El encuentro se disputará este miércoles 4 de marzo de 2026 en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca. Es una llave de eliminación directa a partido único, donde el ganador asegurará su boleto a la codiciada fase de grupos.

Aquí tienes el horario según tu ubicación:

  • Ecuador, Colombia y Perú: 21:00
  • Argentina, Chile y Uruguay: 23:00
  • México: 20:00

¿Dónde ver Deportivo Cuenca vs. Libertad HOY?

Deportivo Cuenca
Deportivo Cuenca jugará la LigaPro, Copa Ecuador y repechaje de la Copa Sudamericana en este 2026.Cortesía

Para los aficionados en Sudamérica, la transmisión oficial EN VIVO estará disponible a través de la señal de DSports (Directv) y su plataforma de streaming DGO

Ambas escuadras pondrán toda la carne en el asador para evitar los penales y clasificar directamente. El conjunto lojano, liderado por Gabriel 'El Loco' Cortez, busca dar la sorpresa como visitante frente a un Cuenca que contará con el apoyo masivo de su fiel hinchada.

Graham Arnold

Repechaje Mundial: Irak sin su DT por cierre aéreo en Emiratos

Leer más

Posible alineación de Deportivo Cuenca

El estratega Jorge Célico apuesta por un esquema ofensivo y dinámico, confiando en la seguridad de Ferrero bajo los tres palos y el desequilibrio de sus volantes.

Cuenca: Ferrero; López, Boolsen, Guevara, Postel, Arboleda; Ibarra, Maccari, Vega, González y Rivero.

RELACIONADAS

Posible alineación de Libertad

Juan Carlos León confía en la jerarquía y visión de juego de Gabriel Cortez para comandar el mediocampo y generar peligro constante en el área rival.

Libertad: Cabezas; Patta, Caicedo, García, Rodríguez; Branda, Zambrano, Corozo, Batalla; Cortez y Coronel.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Audiencia de apelación de Aquiles Álvarez se difiere tras envío de jueces a Panamá

  2. Deportivo Cuenca vs. Libertad: alineaciones y dónde ver EN VIVO la Copa Sudamericana

  3. Veloz sobre el concurso para fiscal general: "No hay un solo candidato imparcial"

  4. Verde 70 anuncia Fulgorama Tour 2026 con nuevo álbum: Precios y detalles

  5. Falla técnica en el puerto generó fila de espera de hasta 9 horas

LO MÁS VISTO

  1. Una joven de 28 años figura entre las mayores deudoras del Estado

  2. Cierre nocturno en el Puente de la Unidad Nacional: horarios y detalles a considerar

  3. La cuarta temporada de Bridgerton genera división: ¿Qué dicen los críticos?

  4. Judicatura manda a Panamá a los jueces del caso Goleada justo el día de la audiencia

  5. Matriculación vehicular marzo 2026: Turnos y requisitos para placas terminadas en 2

Te recomendamos