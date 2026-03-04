Deportivo Cuenca vs. Libertad: alineaciones y dónde ver EN VIVO la Copa Sudamericana

Los morlacos celebran su aniversario buscando clasificar a fase de grupos frente a un Libertad que llega con el Loco Cortez

Deportivo Cuenca y Libertad será protagonistas en la Copa Sudamericana 2026.

El Deportivo Cuenca y Libertad de Loja se enfrentan en un duelo decisivo por la primera fase de la Conmebol Sudamericana 2026. Los morlacos, que celebran su aniversario 55, llegan motivados tras su reciente victoria ante Barcelona SC en el torneo local.

(Lea también: Pedro Ortiz: "Emelec no se va a esconder ante Barcelona SC" | Clásico del Astillero)

El encuentro se disputará este miércoles 4 de marzo de 2026 en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca. Es una llave de eliminación directa a partido único, donde el ganador asegurará su boleto a la codiciada fase de grupos.

Aquí tienes el horario según tu ubicación:

Ecuador, Colombia y Perú: 21:00

Argentina, Chile y Uruguay: 23:00

México: 20:00

¿Dónde ver Deportivo Cuenca vs. Libertad HOY?

Deportivo Cuenca jugará la LigaPro, Copa Ecuador y repechaje de la Copa Sudamericana en este 2026. Cortesía

Para los aficionados en Sudamérica, la transmisión oficial EN VIVO estará disponible a través de la señal de DSports (Directv) y su plataforma de streaming DGO.

Ambas escuadras pondrán toda la carne en el asador para evitar los penales y clasificar directamente. El conjunto lojano, liderado por Gabriel 'El Loco' Cortez, busca dar la sorpresa como visitante frente a un Cuenca que contará con el apoyo masivo de su fiel hinchada.

Repechaje Mundial: Irak sin su DT por cierre aéreo en Emiratos Leer más

Posible alineación de Deportivo Cuenca

El estratega Jorge Célico apuesta por un esquema ofensivo y dinámico, confiando en la seguridad de Ferrero bajo los tres palos y el desequilibrio de sus volantes.

Cuenca: Ferrero; López, Boolsen, Guevara, Postel, Arboleda; Ibarra, Maccari, Vega, González y Rivero.

Posible alineación de Libertad

Juan Carlos León confía en la jerarquía y visión de juego de Gabriel Cortez para comandar el mediocampo y generar peligro constante en el área rival.

Libertad: Cabezas; Patta, Caicedo, García, Rodríguez; Branda, Zambrano, Corozo, Batalla; Cortez y Coronel.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!