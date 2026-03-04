SNL se burla de comentario de Trump con cameo del equipo femenino de hockey

Hilary Knight y Megan Keller transformaron la controversia en humor durante su aparición especial en el icónico programa

Storrie presentaba originalmente a Jack y Quinn Hughes sin embargo como invitadas sorpresa se integraron Hilary Knight y Megan Keller.

El pasado 28 de febrero, Saturday Night Live sorprendió a la audiencia norteamericana con un episodio especial conducido por Connor Storrie, conocido por su participación en la serie original de HBO, Heated Rivalry. Durante el monólogo de apertura, el escenario recibió primero a los jugadores Jack y Quinn Hughes, en un guiño al momento deportivo que atraviesa el hockey estadounidense, en relación con la ficción que protagoniza el host del episodio.

Sin embargo, el momento tomó un giro inesperado cuando se sumaron Hilary Knight y Megan Keller, integrantes del equipo femenino de Estados Unidos. Su aparición no fue casual ya que, el cameo funcionó como respuesta satírica a los comentarios recientes del presidente Donald Trump, que habían generado debate en torno al deporte y la representación femenina.

El comentario que encendió la polémica

El cameo no surgió de la nada ya que días antes, después del triunfo del equipo masculino en los Juegos Olímpicos de invierno, Donald Trump bromeó sobre los equipos al decir: “tenemos medallas para ustedes... debo decirles que vamos a tener que traer al equipo femenino; si no las invito, creo que probablemente me destituirían”.

Hilary Knight, medallista de oro olímpica por el equipo de hockey de Estados Unidos.

Mientras pronunciaba la frase, varios integrantes del equipo masculino fueron captados riéndose, un gesto que no pasó desapercibido en redes sociales y que reavivó el debate sobre el trato mediático y político hacia las selecciones femeninas.

La escena se volvió rápidamente viral y generó comentarios divididos: desde quienes defendían el tono “ligero” del comentario hasta quienes lo consideraron condescendiente.

Una respuesta desde el humor

La respuesta llegó con ironía, durante el monólogo, Hilary Knight dejó clara la referencia al afirmar: "íbamos a venir solo nosotras, pero pensamos que también invitaríamos a los chicos, teníamos que darles su propio momento para brillar”.

La frase, lanzada con timing perfecto, invirtió la narrativa y transformó la controversia en sátira directa; el público reaccionó con risas y aplausos desde su aparición, celebrando el giro humorístico y la manera en que el equipo femenino tomó control del relato.

Parte de la selección femenina de hockey de Estados Unidos tras ganar el oro.

Además a estas declaraciones complementaron el hecho que la última vez que el equipo masculino había logrado el oro fue hace 46 años, mientras que el equipo femenino lo había conseguido solo "2 olimpiadas atrás".

Así, lo que comenzó como una broma política terminó convertido en uno de los momentos más comentados del programa: una respuesta breve, afilada y efectiva desde el escenario más icónico de la comedia estadounidense.

