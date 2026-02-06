Heated Rivalry llega al top 10 de HBO y pierde ante el Chapulín Colorado

La relación entre Hudson Williams y Connor Storrie es el eje del proyecto

El estreno de Heated Rivalry ya se siente en Ecuador. La serie ingresó esta semana al top 10 de HBO, consolidándose como uno de los títulos más vistos del momento en la plataforma. Sin embargo, en medio del entusiasmo por el romance ambientado en el hockey profesional, el ranking dejó una escena inesperada, El Chapulín Colorado continúa firme en el puesto 3, por encima de la producción que domina la conversación en redes.

La comparación no pasa desapercibida. La creación de Roberto Gómez Bolaños, estrenada en 1974, lleva varios días imponiéndose en visualizaciones frente a una serie lanzada en 2025. Medio siglo después, el superhéroe torpe, con chipote chillón y frases conocidas por generaciones, compite de tú a tú con el fenómeno romántico del streaming.

Mientras Heated Rivalry avanza posiciones y se mantiene dentro del top 10, el ranking de HBO Ecuador deja claro que la nostalgia sigue teniendo peso. El resultado es un cruce inesperado: una historia de amor contemporánea frente a una comedia clásica que se niega a salir del podio.

A partir de este contraste, estas son cinco claves de producción que explican por qué Heated Rivalry se convirtió en la serie del momento, incluso cuando tiene que disputarse el público con un ícono televisivo de hace 50 años.

Según el ranking de HBO en Ecuador, el top de series se completa con una mezcla de estrenos recientes y títulos de catálogo. Junto a Heated Rivalry y El Chapulín Colorado, aparecen producciones como Doña Beija, Industry, La Promesa, The Pitt., El Caballero de los Siete Reinos, ocupando los tres primeros lugares.

Los secretos de Heated Rivelry

1. Nació con una idea clara y sin correcciones al origen

El showrunner Jacob Tierney planteó la serie desde el respeto al material original. Su intención fue reproducir el recorrido emocional de los libros de Rachel Reid, sin suavizar ni reformular la historia para televisión. La adaptación se construyó sin alterar el núcleo del relato.

2. La química del elenco sostiene toda la serie

La relación entre Hudson Williams y Connor Storrie es el eje del proyecto. Tierney aseguró que la serie dependía de esa conexión y que, tras la primera prueba de química, entendió que debía dejar que los actores llevaran el peso de la historia.

3. Las escenas íntimas responden a la narrativa

Aunque muchas conversaciones se enfocaron en el contenido sexual, la producción priorizó los gestos cotidianos y los silencios. Varias escenas clave no estaban planteadas así en el guion y se definieron durante el rodaje, buscando coherencia con el desarrollo de los personajes.

4. La música fue pensada como parte del relato

La selección musical tuvo un rol narrativo. El uso de ‘All The Things She Said’ de t.A.T.u. generó impacto fuera de la serie. La banda sonora original fue compuesta por Peter Peter y ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

5. El éxito superó lo previsto por el equipo

Heated Rivalry fue el estreno original más visto de Crave en Canadá y alcanzó el primer lugar del ranking de HBO Max en Estados Unidos. En Ecuador, su ingreso al top 10 confirma ese alcance, incluso cuando compite con clásicos como El Chapulín Colorado, que sigue demostrando vigencia cinco décadas después.

