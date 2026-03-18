Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro 2026 tras Libertad vs Barcelona SC

Barcelona SC sacó un empate en su visita a Libertad.

El empate sin goles de Barcelona SC ante Libertad FC podría tener consecuencias directas en la lucha por el liderato de la LigaPro 2026. En la fecha 5, el Ídolo del Astillero dejó escapar una oportunidad clave para alcanzar la cima del campeonato.

(Te invito a leer: Barcelona SC empató 0-0 ante Libertad en el juego por la fecha 5 de la LigaPro 2026)

El conjunto torero visitó el Estadio Reina de El Cisne de Loja con la posibilidad de quedarse con el primer lugar en la tabla de posiciones, pero no logró romper el cero.

El planteamiento 3-6-1 de César Farías

El equipo dirigido por César Farías apostó por un sistema táctico 3-6-1 que le brindó orden y solidez defensiva, aunque sacrificó peso ofensivo.

A Barcelona SC le costó llegar con peligro. API

Durante los 90 minutos, Barcelona SC tuvo control en ciertos tramos, pero careció de profundidad y generación de jugadas claras de gol.

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Libertad también apostó por el orden defensivo

Libertad, por su parte, también mostró disciplina táctica, lo que derivó en un partido cerrado y con pocas emociones en las áreas.

Barcelona SC se estanca en la quinta posición

Con este resultado, ambos equipos suman ocho puntos, aunque Libertad se ubica en la cuarta posición y Barcelona SC en la quinta, debido al gol diferencia.

Este escenario deja abierta la posibilidad de que Independiente del Valle amplíe su ventaja en la cima de la clasificación.

Emelec vs Independiente: duelo clave por la cima

El equipo negriazul tendrá una dura prueba como visitante frente a Emelec en el Estadio George Capwell, en un compromiso programado para el jueves 19 de marzo de 2026.

Una victoria del líder podría marcar distancia en la tabla y complicar las aspiraciones de Barcelona SC en el arranque del torneo.

La tabla de la LigaPro 2026

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