Concurso Fiscal General: Demandan a Andrés Fantoni por "poca transparencia" en expedientes

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Washington Andrade demanda al CPCCS por falta de transparencia en el concurso de Fiscal General.

Audiencia por acceso a información será el 29 de abril en Quito ante jueza Galarza Villmarín.

Andrade exige copias de expedientes y disculpas públicas de Andrés Fantoni y Cynthia Jacho.

Washington Andrade, abogado inadmitido en el concurso para fiscal general del Estado, presentó una acción de acceso a la información contra Andrés Fantoni y Cynthia Jacho. El demandante denuncia una presunta falta de transparencia en la custodia de los expedientes de los candidatos que aspiran a dirigir la Fiscalía, tras no recibir las copias certificadas de las actas de entrega-recepción de los documentos.

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Audiencia de acceso a la información pública en Quito

La demanda, ingresada formalmente el 8 de abril de 2026, ha sido asignada a la jueza María de las Mercedes Galarza Villmarín. La magistrada, perteneciente a la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias, fijó la diligencia para el miércoles 29 de abril de 2026 a las 15:00.

El proceso se llevará a cabo en el Complejo Judicial Norte de Quito, donde se determinará si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) vulneró los derechos de Andrade al negar información sobre el concurso de méritos.

El abogado Washington Andrade fue inadmitido como postulante a fiscal general del Estado.ARCHIVO: EXPRESO

¿Por qué Andrés Fantoni negó el pedido de información?

Según el expediente, Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, respondió al pedido de Andrade negando la entrega de los documentos. El funcionario argumentó que los expedientes de la Fiscalía se encuentran en fase de revisión y que la publicación de estos se realizará únicamente al finalizar dicha etapa.

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Por su parte, Cynthia Jacho, presidenta de la Comisión de Selección, no habría emitido respuesta alguna al oficio remitido por el abogado. Andrade sostiene que esta opacidad es inaceptable en un concurso de relevancia nacional, donde la información no puede ser declarada reservada.

Detalles de la demanda contra el CPCCS:

Demandados : Andrés Fantoni (CPCCS) y Cynthia Jacho (Comisión de Selección).

: Andrés Fantoni (CPCCS) y Cynthia Jacho (Comisión de Selección). Recurso legal : Acción de acceso a la información pública.

: Acción de acceso a la información pública. Reparación solicitada : Entrega de copias certificadas de actas con fechas y códigos visibles.

: Entrega de copias certificadas de actas con fechas y códigos visibles. Exigencia adicional: Disculpas públicas publicadas en el portal web institucional.

El jurista enfatizó que la transparencia es clave para evitar irregularidades en la selección del nuevo Fiscal General.