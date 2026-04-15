De La Gasca denuncia a veedor del concurso para Fiscal General: lo que sigue y sus implicaciones

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber José De La Gasca pide destituir al veedor Guido Egas por cuestionar su idoneidad para Fiscal General.

El exministro denuncia al CPCCS que Egas violó el reglamento al difundir información falsa sobre él.

Si el Pleno del CPCCS remueve a Egas por interferencia, Yolanda Jardín asumirá la dirección de la veeduría.

El concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado atraviesa una nueva crisis tras el enfrentamiento entre el postulante y exministro de Gobierno, José De La Gasca, y el actual coordinador de la veeduría ciudadana, Guido Egas. El exfuncionario del Gobierno de Daniel Noboa solicitó formalmente la separación de Egas del proceso, alegando un presunto incumplimiento del reglamento que rige a las veedurías ciudadanas.

El origen de la denuncia con veedor Guido Egas

Este 14 de abril de 2026, De La Gasca presentó una denuncia ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en contra de Egas. En su queja, el exministro cuestionó que el coordinador de la veeduría manifestara públicamente que él no cumpliría con los requisitos de experiencia y las credenciales éticas necesarias para participar en el concurso.

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El veedor Guido Egas específicamente cuestionó el perfil de De La Gasca por haber sido parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa. El ahora postulante a fiscal general fue embajador de Ecuador ante las Naciones Unidas y, luego, ministro de Gobierno. Según el veedor, esto viola e principio de independencia, por lo que debería motivar su renuncia del concurso por "ética".

Guido Egas es el nuevo coordinador de la veeduría ciudadana del concurso para fiscal general del Estado.ARCHIVO/ASAMBLEA NACIONAL

Las normas vulneradas, según De La Gasca

En el documento, De La Gasca alega que las declaraciones de Guido Egas vulneran las prohibiciones expresas del Reglamento de Veedurías Ciudadanas, específicamente en los siguientes numerales:

Interferir en el normal desarrollo de las actividades del Pleno del CPCCS o de la Comisión Ciudadana de Selección.

Divulgar información falsa o incompleta que afecte la imagen de los postulantes o del proceso de selección.

Bajo estos argumentos, el exministro demanda la separación definitiva del veedor, amparándose en el artículo 10 del citado reglamento, el cual establece las causales para la pérdida de la calidad de veedor.

Dicha normativa sostiene que esta condición se pierde por:

Incumplir las normas legales y reglamentarias.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni.ARCHIVO: CPCCS

Procedimiento y posible reemplazo

Conforme al procedimiento establecido, la denuncia deberá ser tramitada por el Pleno del CPCCS, garantizando el debido proceso para ambas partes e incluyendo la facultad de iniciar las acciones legales pertinentes, de ser necesario.

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De concretarse la remoción de Guido Egas, el reglamento prevé que la dirección de la veeduría sea asumida por la subcoordinadora en casos de ausencia o incapacidad. Actualmente, dicho cargo lo ocupa Yolanda Jardín, electa tras la reciente renuncia de la directiva anterior.

Guido Egas pertenece a una facción de veedores que, desde el inicio del proceso, ha denunciado presuntas irregularidades. Cabe recordar que el excoordinador, Hugo Arteaga, elaboró un informe detallando al menos 19 anomalías que, según advirtió, ponen en riesgo la legitimidad de la futura designación del Fiscal General.