Cortes de luz en Daule: CNEL aplica medidas por ola de calor

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La ola de calor vuelve a poner presión sobre el sistema eléctrico en Ecuador. Este miércoles, CNEL anunció cortes temporales de energía en la parroquia Laurel debido a las altas temperaturas, una medida que busca evitar sobrecargas y daños en la infraestructura.

Los cortes de energía continúan generando preocupación entre los ciudadanos. Esta vez, CNEL informó que suspenderá temporalmente el servicio eléctrico en Laurel por una hora, como parte de maniobras preventivas ante la elevada demanda provocada por la ola de calor.

La ola de calor, los reiterados cortes de energía y las decisiones contradictorias siguen generando malestar entre los ciudadanos por el servicio eléctrico. Este miércoles 15 de abril, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) informó que se ejecutarán interrupciones temporales del suministro en la parroquia Laurel debido a las altas temperaturas.

A través de sus redes sociales, CNEL explicó que el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) dispuso “maniobras operativas orientadas a resguardar la estabilidad del sistema en la parroquia Laurel”, lo que implica una suspensión controlada del servicio durante una hora.

La interrupción temporal del servicio eléctrico busca evitar sobrecargas y daños en la infraestructura energética. Según la entidad, esta medida preventiva permitirá mantener la continuidad del suministro en condiciones seguras.

¿Por qué se aplican los cortes de energía?

CNEL detalló que las elevadas temperaturas incrementan la demanda eléctrica y generan presión sobre la red, por lo que se decidió ejecutar cortes controlados para evitar afectaciones mayores.

“Esta medida, de carácter preventivo, busca evitar sobrecargas y posibles daños en la infraestructura eléctrica, garantizando la continuidad del suministro en condiciones seguras”, señaló la empresa.

La entidad también ofreció disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas y aseguró que estas acciones se ejecutan priorizando la protección de la red y la calidad del servicio.

Los ciudadanos siguen reclamando respuestas por los cortes de energía y las fallas en el suministro eléctrico. La preocupación crece debido a que los apagones coinciden con la ola de calor y el aumento del consumo de electricidad.

Además, varios usuarios cuestionan las decisiones adoptadas por las autoridades del sector eléctrico, debido a que consideran que las interrupciones del servicio continúan afectando la calidad de vida.