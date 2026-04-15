Bus de pasajeros sufre fatal siniestro en la vía Cuenca- Molleturo

Publicado por Claudia Pazán Creado: Actualizado:

Un grave siniestro de tránsito ocurrió en el kilómetro 57 de la vía Cuenca–Molleturo–El Empalme, en el sector de la parroquia Molleturo, en Cuenca, dejando personas heridas y varias atrapadas al interior de un bus de pasajeros.

El hecho se registró este miércoles 15 de abril de 2026, pasado el mediodía, según información preliminar entregada por el Sistema Integrado de Emergencias ECU 911.

El informe detalla que un bus de pasajeros habría perdido pista y posteriormente caído a un abismo. Videos compartidos en redes sociales muestran que, además, el vehículo se incineró producto del siniestro.

Aún no existe un informe oficial sobre el número de pasajeros que iban a bordo de la unidad; sin embargo, el ECU 911 adelantó que existirían personas heridas y otras que habrían quedado atrapadas en el interior del vehículo.

Choque múltiple

Este nuevo hecho lamentable ocurre un día después de otro grave siniestro que dejó un hombre fallecido, cuatro heridos y cuatro automotores averiados.

El siniestro ocurrió en el sector de Tamarindo, y videos compartidos en redes sociales mostraron la escena, donde también resultó afectada una camioneta con los logos de la Prefectura del Azuay.

El 18 de marzo de 2026 también se registró otro siniestro. Se trató de una buseta de pasajeros, con destino a Guayaquil, que se impactó frontalmente contra un vehículo particular. El hecho ocurrió en el kilómetro 12, sector de Marianza. Un hombre perdió la vida y varios pasajeros resultaron heridos.

Vía en mal estado

La vía Cuenca- Molleturo- El Empalme es una de las carreteras estatales que se encuentra en grave deterioro. En un recorrido realizado por EXPRESO en el mes de marzo se identificaron al menos 15 puntos críticos donde se registran deslizamientos, derrumbes, fallas geológicas, socavones, entre otros daños.

En este contexto, el Ministerio de Infraestructura y Transporte anunció -el 19 de marzo- la firma del contrato para la recuperación integral de esta carretera; sin embargo, se desconoce si las obras ya se iniciaron. La información más reciente de la institución, del 5 de abril, fue que el contratista realizaba levantamiento topográfico de los puntos críticos.