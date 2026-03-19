Rehabilitación de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme: obra costará $ 21 millones

El proyecto será financiado con un crédito del Banco Mundial y contempla la intervención de 118 kilómetros

La vía Cuenca-Molleturo-El Empalme será rehabilitada en 18 meses con una inversión de $ 21,6 millones financiados por el Banco Mundial.

La intervención integral de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme arrancará de inmediato. Así lo confirmó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas durante la firma del contrato para su rehabilitación.

El proyecto contempla una inversión de 21,6 millones de dólares, financiados mediante un crédito del Banco Mundial, y tendrá un plazo de ejecución de 18 meses. En total, se intervendrán 118 kilómetros de esta arteria vial estratégica.

Una carretera con múltiples puntos críticos

Durante un recorrido realizado por EXPRESO, se evidenció el deterioro de la vía, con al menos 15 puntos críticos identificados entre los kilómetros 10 y 95.

Entre los principales problemas se encuentran microdeslizamientos, derrumbes, socavones, acumulación de agua y fallas geológicas, factores que han afectado la seguridad y transitabilidad del corredor.

Las primeras obras que se ejecutarán

Jorge Arteaga, subgerente de Ripconciv —empresa contratista—, explicó que las primeras acciones serán el replanteo topográfico y la recopilación de información en campo.

Los trabajos se desarrollarán desde la Y de Sayausí hasta la zona de Puerto Inca, e incluirán la atención de todos los puntos críticos existentes y los que puedan surgir durante la intervención.

Además, se prevé la reparación del pavimento, señalización horizontal y vertical, así como la rehabilitación de juntas y sistemas de drenaje.

Los trabajos en la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme incluirán reparación de pavimento, drenajes y atención de puntos críticos. Claudia Pazán

Sectores productivos esperan impacto positivo

La rehabilitación de esta vía genera altas expectativas en sectores clave de Cuenca, como el turismo, la construcción y el transporte.

Juan Pablo Venegas, presidente de la Cámara de Turismo del Azuay, destacó que esta carretera es fundamental para la ciudad, ya que cerca del 60% de los turistas provienen de Guayaquil, especialmente en feriados y fines de semana.

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Proponen un modelo para evitar el deterioro futuro

Más allá de la obra, los gremios insisten en la necesidad de garantizar el mantenimiento a largo plazo.

Henry Astudillo, presidente de la Cámara de la Construcción de Cuenca, planteó la posibilidad de concesionar la vía e implementar peajes como mecanismo para generar recursos destinados a su conservación.

“El deterioro actual responde a la falta de mantenimiento histórico”, señaló, al tiempo que indicó que ya se han mantenido reuniones con el ministro Roberto Luque para plantear un modelo de gestión sostenible.

Un proyecto que busca cambiar la historia de la vía

La intervención no solo apunta a mejorar la conectividad entre Cuenca y la Costa, sino también a evitar que la vía vuelva a caer en el abandono.

Con una inversión millonaria y un plazo definido, el reto ahora será asegurar que la rehabilitación se mantenga en el tiempo y no se repita el deterioro que hoy afecta a uno de los corredores más importantes del sur del país.