Las rutas que conectan Guayaquil con Cuenca: opciones y estado actual

Algunos tramos viales han permanecido bloqueados en los últimos días debido a los efectos de las fuertes lluvias

A diario, decenas de vehículos circulan por la ruta Guayaquil - Cuenca.

Las principales vías que conectan Guayaquil con Cuenca presentan afectaciones parciales debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días. Deslizamientos de tierra, acumulación de agua y trabajos de limpieza han provocado cierres intermitentes y restricciones de circulación, según reportes actualizados hasta este miércoles 18 de marzo de 2026.

La ruta más utilizada, a través de la vía Cuenca–Molleturo–El Empalme, ha registrado complicaciones en varios tramos de la zona alta, donde los deslizamientos han obligado a cierres temporales. Equipos de mantenimiento trabajan en la remoción de escombros, por lo que la circulación depende de evaluaciones constantes de seguridad.

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Desde hace varios meses, esa carretera se encuentra en mal estado. Tal como lo ha reportado EXPRESO, los daños en la calzada complican la normal circulación de los vehículos, un problema que se ha agravado por las intensas precipitaciones.

¿Qué vías alternas hay para viajar de Guayaquil a Cuenca?

Una alternativa para quien desee viajar desde Guayaquil hacia Cuenca es la vía El Triunfo-Cochancay-Zhud, para avanzar hacia El Tambo, Cañar, Azogues y la capital azuaya.

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El tramo Cochancay-Zhud también ha presentado afectaciones puntuales, aunque se mantiene habilitada con precaución en varios tramos. Conductores reportan presencia de neblina y calzada húmeda, lo que reduce la visibilidad y obliga a disminuir la velocidad.

Sin embargo, el tiempo de viaje se extiende a unas cinco horas, frente a las cerca de tres horas y media que toma el trayecto por Molleturo.

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La ruta Santa Rosa-Pasaje-Girón, que conecta las provincias de Azuay y El Oro, aparece como una opción más larga pero estable en cuanto a condiciones de la calzada. Sin embargo, implica un mayor tiempo de viaje, lo que la convierte en una alternativa utilizada principalmente cuando las otras rutas presentan cierres totales.

Accidente de tránsito en la vía Cuenca - Molleturo deja un fallecido

La madrugada de este miércoles 18 de marzo, una persona murió y varias resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 12 de la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme, cerca del sector Marianza.

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En el siniestro vial estuvieron involucradas una furgoneta que transportaba pasajeros con destino a Guayaquil y un vehículo liviano. Equipos de emergencia acudieron al sitio para atender la situación.

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