Municipio de Guayaquil alerta el uso indebido de bienes públicos: hay tres detenidos

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Una volqueta municipal fue desviada de su ruta hacia el Batallón del Suburbio, donde se le habría retirado combustible

hacia el Batallón del Suburbio, donde se le habría retirado combustible El Municipio de Guayaquil anunció que se detuvo a tres personas para investigaciones

para investigaciones Las investigaciones a este comportamiento irregular se realizaron durante "varias semanas", según el gerente de Segura EP

El Municipio de Guayaquil anunció este miércoles 15 de abril de 2026 que un total de tres personas fueron detenidas por la Policía Nacional por formar parte de un presunto esquema de uso indebido de bienes públicos.

Personal de la empresa municipal Segura y de la Policía Nacional acudió hasta un predio del Batallón del Suburbio, en el suroeste, donde se encontró una volqueta y elementos de la infraestructura urbana.

En un comunicado previo, la Alcaldía indicó que el operativo ocurrió en un taller hasta donde había sido desviado el vehículo, fuera de su ruta.

Se mencionó que dos funcionarios municipales estarían involucrados y que la tercera persona se encontraba en el lugar.

Investigación se realizó por "varias semanas"

La institución sostuvo que se detectaron "irregularidades en el consumo de combustible de vehículos pesados municipales".

Además de la volqueta, también se encontraron:

46 canecas de combustible

de combustible Varios dispositivos móviles y

y Cerca de 39 piezas metálicas correspondientes a sumideros o rejillas de la infraestructura urbana

"Luego de una investigación de varias semanas, que ha venido llevando el Municipio de Guayaquil (…) a través del GPS (sistema para detectar ubicación) se pudo identificar este punto y (…) otros puntos de los cuales también tenemos alertas y de otros vehículos", aseguró Álex Anchundia, gerente de Segura EP, en declaraciones difundidas por la Alcaldía.

"Las evidencias levantadas hacen presumir una posible comercialización ilegal de estos materiales, por lo que el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones correspondientes", añadió la Municipalidad.