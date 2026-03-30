Municipio de Guayaquil sin Aquiles Álvarez: quién toma las decisiones y qué sigue

Tatiana Coronel fue ratificada como alcaldesa encargada, el 26 de marzo, mientras el alcalde sigue detenido en el Encuentro

Tatiana Coronel asumió como alcaldesa subrogante tras la detención de Aquiles Álvarez, en febrero del 2026, por las investigaciones del caso Goleada.

El mando del Municipio de Guayaquil cambió en febrero del 2026, cuando Tatiana Coronel asumió la Alcaldía, de manera temporal, en lugar de Aquiles Álvarez, detenido por investigaciones del caso Goleada.

Las últimas semanas han sido de movimientos en cargos de empresas públicas como Segura y la de Acción Social y Educación (DASE), ahora presididas por Evelyn Cárdenas y Cynthia Andrea Cruz Madero.

“Hay una distribución del poder que se mantiene, incluso en ausencia de la autoridad principal”, dijo a EXPRESO el analista político Esteban Ron.

Otra lectura es la que hizo la concejala Cinthya García (Partido Social Cristiano) sobre las disposiciones de Coronel: "Sabe que Aquiles no regresará pronto y ya está marcando distancia con su entorno cercano. No sería sorprendente que existan más cambios”, aseguró.

Tatiana Coronel fue ratificada y enfrenta temas polémicos

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La administración de Coronel no se ha diferenciado de la de Álvarez en los enfrentamientos con el Gobierno de Daniel Noboa.

El Concejo cantonal presentó una demanda de inconstitucionalidad a las reformas del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) que condicionan parte de las transferencias estatales al cumplimiento de metas de inversión.

Otro tema ha sido el pedido del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) para que se modifique la composición del Directorio de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG), algo que no se ha concretado.

En las últimas semanas, la gestión municipal y la de la empresa Urvaseo recibió críticas ciudadanas ante la basura acumulada debido a problemas de recolección durante el toque de queda parcial.

En medio de estas polémicas y de cambios administrativos, la Municipalidad aún espera el desenlace de lo que ocurra con Álvarez para definir quién seguirá al frente de la entidad.

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